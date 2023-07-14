【舊書義賣】宣明會8月復辦回收義賣　即日起全港AEON收書

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香港世界宣明會宣布，闊別3年的「舊書回收義賣大行動」將於今年8月底復辦。由即日起至7月23日，將於12間AEON百貨及荃新天地商場接收舊書，之後下月於荃新天地商場設攤位推售。

收書種類包括：

兒童中英文圖書及繪本

漫畫

小說

各類消閒書籍

工具書

可是主辦機構今年起不接受教科書、公開考試練習、報章、雜誌及文具用品。

而今次義賣籌得的善款，將用於宣明會本地項目 ，支持香港有特殊教育需要（SEN）兒童的學習和技能培訓。當中包括建設「樂齡科技」教學環境、提供讀寫障礙治療、一對一導修課堂、舉辦親子體驗活動等，以協助孩子發展社交及生活技能。

收書地點一覽：

AEON（九龍灣／九龍城／荔枝角／大窩口／荃灣／屯門／將軍澳）

AEON STYLE（康怡／黃埔／旺角／油塘）

AEON SUPERMARKET （尖沙咀）

荃新天地2期禮賓處

８月活動詳情：

義賣價目：漫畫及特價書籍$10

兒童圖書／繪本、小說、消閒書籍及工具書$15

日期：8月25日至9月3日

地點：荃灣荃新天地2期中庭

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責任編輯︰吳卓峰