【魚毛姐生日】余慕蓮86歲生日獲圈中好友輪流慶生　病癒後踩單車強化肌肉

▲ 吳麗珠等好友為余慕蓮慶生！

資深藝人余慕蓮（魚毛姐）7月4日迎來86歲生日，好友吳麗珠認真有心，繼早前邀請一班老友記譚倩紅、胡楓、何國材為魚毛姐慶生後，昨晚 (7月13日) 吳麗珠跟賈思樂、盧海鵬等人為魚毛姐補祝生日。

傳媒人汪曼玲於社交平台分享魚毛姐的慶生照，只見魚毛姐set左個靚頭出席飯局，精神不俗。另外，賈思樂送上生日蛋糕，氹得魚毛姐開心不已。

【魚毛姐生日】余慕蓮獲容天佑提早慶祝86歲生日 曾死過翻生望活多兩年最緊要「好死」

▲ 余慕蓮迎來86歲生日。（取自微博）

靠走路踩單車鍛鍊肌肉

汪曼玲於帖文裡表示魚毛姐自從大病一場，死𥚃逃生之後，更明白生命的意義，而魚毛姐的生日願望是身體健康，更勤力去做運動。

當中她寫道：「每天六點起牀在姐姐陪同下去麥花臣球場散步半小時、又原地踏單車半小時，主要是提升她流失的肌肉。」

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【星光背後】余慕蓮曾被友人欺騙險送命 死過翻生自言半生沒遺憾

同時，魚毛姐看中醫調理身體，更被汪曼玲形容「不斷努力下，她聲如洪鐘，更步步有力。#余毛表現驚人的生命力及毅力。」

此外愛看粵劇和演唱會的魚毛姐，月尾會往文化中心欣賞4K修復版的《李後主》，當中有著窩心的原因，原來魚毛姐想看看有份在電影內演出的妹妹蓋劍奎，她心繫逝世多年的妹妹，足見姊妹情深！

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早立平安紙

超過半生在娛樂圈打滾的魚毛姐在三年前不幸患上肺纖維化，後驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆，經歷生死邊緣，幸好最終大步檻過平安沒事。

對於死過翻生，魚毛姐曾接受TOPick專訪表示沒有感到太大感覺，只望可以給她多玩一、兩年，故現在她主要吃標靶藥控制，不要讓它太早復發。

在醫院留醫那半年，她睡到背脊及屁股也爛了，她感慨表示，每個人都要死，最緊要「好死」，並自言半生沒半點遺憾。

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