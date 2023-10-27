SimplyStock HK$30月費$0佣金任trade港股A股美股 新證券客戶頭3個月仲有無上限$0佣金優惠

根據經合組織/國際金融理財教育網絡(OECD/INFE)定期進行的理財能力研究調查顯示，香港人的理財能力評分，從2015年的13.7分提升至2022年的14分（20分為滿分）^，是有記錄以來的最高水平，反映香港人的理財意識和能力正不斷上升。

香港作為國際金融中心，金融市場發展蓬勃，普遍香港投資者參與的各種投資理財工具當中，股票是較為受歡迎的投資產品之一。香港股市近來走勢波動，時升時跌，市況難測，投資者需在波動市況中善於靈活應對變幻莫測的市場走勢。

此外，香港投資者近年也逐漸留意美股。去年有市場調查指，本港較高收入投資者對美股的興趣僅次於港股*，反映他們在不同市場尋找投資機遇，務求增值財富。事實上，美股近年表現優異，2021年更創出歷史新高**，即使去年受疫情與加息因素影響曾一度出現調整，惟今年初已重拾升勢，吸引更多投資者的注視。

展望香港投資者的投資意欲，相信港股、A股和美股會是他們的首選投資項目之一。但投資者須基於本身的財政狀況、投資經驗、投資目標及特定需要等而作出投資決定；在有需要的情況下，應於作出任何投資前諮詢獨立專業顧問。



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最近恒生證券服務為18至30歲年輕投資者推出SimplyStock¹。只需俾月費HK$30就可以$0佣金任trade HK$300,000 交易金額(或其等值之美元或人民幣) 內之港股A股美股。$0佣金，無平台費或其他隱藏收費助你減低交易成本、抓緊機遇。無需登記即可享有，唔trade仲唔收費添。

由即日起至12月31日，新恒生證券²客戶由開戶日起計3個月內，可經網上交易渠道先享買賣港股A股美股無上限$0佣金優惠³（連月費HK$30都唔使俾！）。投資者可因應市況變動靈活買賣，也可省卻部分投資成本。

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註：

*基金公會:近半投資者看淡中港3個月投資前景：https://www2.hkej.com/instantnews/hongkong/article/3242564/%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%85%AC%E6%9C%83%3A%E8%BF%91%E5%8D%8A%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%80%85%E7%9C%8B%E6%B7%A1%E4%B8%AD%E6%B8%AF3%E5%80%8B%E6%9C%88%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%89%8D%E6%99%AF

**道瓊斯工業平均指數由2020年2月至3月，曾下跌超過10000萬點；2021年11月至12月，升至36000點之上，創下歷史新高。

^ 投委會發表2022-23年報 提升財務抗逆能力

https://www.ifec.org.hk/web/tc/about-ifec/press-release/pr-20230621.page

¹ SimplyStock收費只限於所有18 至30歲（包括18和30歲）之單名綜合戶口持有人透過其證券戶口（不包括股票孖展戶口）買賣合資格證券（標準費用和收費仍然適用於其他證券交易）。

² 新證券戶口之所有戶口持有人須於開戶日前6個月內未曾持有任何本行證券戶口 (個人/聯名)。



³ 港股或A股$0佣金優惠適用於所有港股及「股市互聯互通證券」之買賣交易，而每單交易不設最低交易金額。「股市互聯互通證券」是指可於滬港通／深港通北向交易並於上海證券交易所及/或深圳證券交易所上市之A股/交易所買賣基金 (ETF)。

上述證券服務及優惠由恒生銀行提供、附帶條款及細則，詳情請參考：https://www.hangseng.com/cms/emkt/pmo/grp03/p04/chi/index.html?view=d2g

此推廣適用於身處香港人士。

重要風險警告：

投資者應注意投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。

投資者應注意投資於不同人民幣證券及產品涉及不同風險（包括但不限於貨幣風險、匯率風險、發行人／交易對手之信貸風險、利率風險、流動資金風險等（如適用））。投資於股市互聯互通北向交易的證券的主要風險包括：

– 當有關額度用盡時，交易將會受到限制或被暫停。

– 北向交易只有在兩地市場均為交易日時才會開放。投資者應該注意北向交易的開放日期，並因應自身的風險承受能力決定是否在北向交易不開放的期間承擔證券價格波動的風險。

– 當某一證券被調出北向交易合資格證券範圍時，該證券只能被賣出而不能被買入。

– 若要將本地貨幣轉換為人民幣作投資，將需承受匯率風險。

外地證券具有與本地市場證券一般沒有關連的其他風險。外地證券之價值或收益(如有)可能較為波動及可能因其他因素而遭受負面影響。持牌人或註冊人在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》(第571章) 及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。

而所載的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。 投資者不應只單獨基於本資料而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關之風險披露聲明。

免責聲明：在此提供的市場資料僅供一般資料及參考之用，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於此資料內所述之任何證券或投資項目。所載資料乃根據恒生認為可靠的資料來源而編製，惟該等資料來源未經獨立核證。此資料所表達的預測及意見可作修改而毋須另行通知。恒生不會就使用此資料內所載任何市場資訊而負責或承擔任何法律責任。投資者須自行評估相關資料的相關性、準確性及充足性，並作出彼等為該等評估而認為必要或恰當的獨立調查。恒生並無就其中所述任何投資是否適合或切合任何個別人士的情況作出任何聲明或推薦，亦不會就此承擔任何責任。

(特約)