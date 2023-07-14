【泰坦號慘劇】58歲英國億萬富豪命喪泰坦號　囂張繼子擁遺產︰有錢無女人

▲ 英國億萬富豪命喪泰坦號，其繼子繼承遺產。

載著5人的鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」疑在深海發生內爆，導致全部乘客罹難，包括58歲英國億萬富豪兼探險家哈丁（Hamish Harding）。哈丁的繼子近日在社交平台透露自己繼承了遺產，更囂張指現在有錢無女人，行徑引來網民炮轟。

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囂張回應網民

綜合外國傳媒報道，哈丁的繼子薩斯（Brian Szasz）在繼父失蹤期間，仍與火辣模特兒調情、看演唱會，因而遭到網民抨擊。近日他又在Twitter發帖，表示自己繼承了哈丁的遺產，有數百萬英鎊的閒錢，可是「仍不能與人上床」，表明只想找個女生跟他約會。

網民紛紛留言批評薩斯不尊重離世的繼父，面對網民圍攻，也有網民詢問他獲得多少遺產，他回覆︰「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多。」其後他再發帖稱，他的老闆因其發出的帖文，而將他解僱。至於遺產方面，他不知自己會收到多少錢，可能他會與媽媽、妹妹和繼兄弟分享。

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泰坦號5名乘客亡

「泰坦號」事件發生於6月18日，載著5名富豪乘客的鐵達尼觀光潛艇泰坦號，下潛後在大西洋海域失聯，儘管多隊搜救隊已連續多日日以繼夜地搜索，惟潛艇所屬的母公司美國「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）於6月23日凌晨發布聲明，指潛艇中的5名乘客已經不幸死亡。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）官員亦宣布，在距離鐵達尼號沉船約488公尺發現泰坦號殘骸，估計潛艇曾發生內爆。

泰坦號的5名乘客，除了哈丁外，還包括泰坦號所屬公司「海洋之門探險」美籍創辦人暨執行長，也是這艘潛艇的駕駛人拉許（Stockton Rush），以及48歲巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood），達武德父子都是英國公民。77歲法國海洋學家兼鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）也在潛艇內，他曾造訪鐵達尼號沉船數十次。

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責任編輯︰王明芳