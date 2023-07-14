【頑強生命】28歲男被毆重傷醫判腦死亡　被關呼吸機前一刻奇蹟恢復意識

▲ 28歲男被毆重傷醫判腦死亡，被關呼吸機前一刻奇蹟恢復意識。

一時衝動鬥毆，可能會害了別人的一生。英國一名28歲男子在酒吧觀看拳擊比賽時，被另一名24歲男子重揮一拳，使他腦部嚴重受傷。而就在醫生宣判他已腦死亡、關掉呼吸機前一刻，男子竟奇蹟恢復意識，令所有人感到振奮。

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綜合外國媒體報道，意外發生於2022年4月24日，位於英國Cheltenham的28歲男子James Howard-Jones與友人在酒吧觀看拳擊比賽，離開時遇見一名24歲男子Ben Davies和他的朋友。雙方發生了激烈爭吵，被保安驅散離開的5分鐘後，雙方再次相遇並爭吵，Ben向James重重地揮了一拳後疾步離開，並更換衣物與朋友聯繫，試圖隱瞞施暴惡行。而被打倒在地的James由於後腦勺著地，使腦部嚴重受傷，情況危急。

James被送往醫院救治，在經過最初的幾週搶救，醫生告訴其父親，James已經腦死亡，並詢問是否願意放棄救治、拔掉氣切插管。父親强忍著巨大悲痛，同意捐贈James的器官；家人和朋友被留有1星期的時間來告別。

奇蹟恢復意識

然而，就在醫生下達了腦死亡通知書、要關閉呼吸機的前一刻，James竟然奇蹟地恢復意識，但他只能進行眼神交流，無法說話。不久，James病情持續好轉，被轉移到專業腦損傷康復中心接受治療。父親表示，兒子的認知、溝通和活動能力一直緩慢、漸進地進步，但期間也因癲癇發作和各種感染，需要多次返回醫院。由於大腦損傷是長期問題，對於兒子是否能完全康復，父親坦言「並不抱有任何幻想，我兒子的未來看起來相當黯淡」。

施暴者被判入獄

至於一拳將James重擊致殘的24歲男子Ben，警方於2022年5月8日將其逮捕，指控犯「無意造成嚴重身體傷害」罪行，並於本月4日出庭接受審判。負責審案的法官表示，Ben摧毀了James的生活和希望。因為那沒有意義的一拳，年僅28歲的James從一名健康年輕的運動員，從此變成了一個需要終生照顧的人。最終，Ben因襲擊他人罪成，被判入獄2年零4個月。

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責任編輯：羅嘉欣