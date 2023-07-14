【恐怖意外】自動售賣機買水疑觸電　28歲新手爸口吐白沫倒地亡

▲ 自動售賣機買水疑觸電，28歲新手爸口吐白沫身亡。（iStock圖片）

內地近日發生一宗奪命意外，山西太原一名28歲新手爸爸使用自動售賣機買水時疑似觸電，當場癱軟倒地，最終口吐白沫身亡，當地警方已介入調查事件。

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事發於7月10日晚上10時許，李男和友人使用自動售賣機買水，事發時他左手扶著售水機，右手用電話掃描QR Code付款，突然發出驚叫聲，隨即跌倒在地，友人見狀試圖拉開李男，但也被電到。

有目擊者表示，李男當時雙手緊緊握拳，友人其後再設法將李男救下，李男隨即癱倒在地，口吐白沫。幾分鐘後，醫護人員趕到現場，確認李男已經身亡。

李男的妻子得悉噩耗後，傷心欲絕表示，丈夫年僅28歲，是一名銷售員，是家中的經濟支柱，二人孩子更剛出生不久。事發後，家屬與社區物業公司和自動售水機所屬公司進行交涉，但卻未得到正面回應。

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當地警方目前已展開調查，並查封自動售水機。據朝陽社區物業工作人員透露，李男的死因和責任認定尚未明確，而自動售水機由第三方公司在社區安裝，並不屬於社區物業所有。

而自動售水機所屬公司的工作人員則聲稱，當事人並非因為觸電死亡，而是事前飲酒過量引發。妻子否認該說法，稱丈夫只喝了一瓶多啤酒，且距離事發時間很長。

觸電處理方法

據本港醫療輔助隊資料顯示，電燒傷是電流通過人體時，會令觸電者嚴重燒傷。此外，若電流令心臟肌肉受損，心跳便會不正常或停頓。下文為常見處理觸電的5大方法。

在確保自身安全後，立即切斷電流或將觸電者拖離電源（小心相繼觸電）

如觸電者的呼吸及心跳均已停頓，立即施行心肺復蘇法。

如觸電者人事不省，但呼吸正常，讓他以復原臥式躺臥。

處理燒傷。

盡速將觸電者送院。

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責任編輯：羅嘉欣