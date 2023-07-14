【請1日假去旅行】陳懿德浸溫泉一落水即掀「海嘯」　邵初坦言被批「樣衰好老」感傷心

▲ 邵初（左）與陳懿德深情對話。

由麥長青（麥包）、陳懿德、邵初任主持的TVB旅遊節目《請1日假去旅行 中山江門篇》，在昨晚（7月13日）一集，3位主持主攻江門，參觀完僑都博物館後，三人到長堤歷史文化街品嚐當地美食。

因內地熱播劇《狂飆》曾在該處取景，吸引不少遊客到訪，連帶劇中經常出現的豬腳麵亦成為必食名物。

3人品嚐馳名豬腳麵時發生小插曲，事緣邵初及陳懿德互相取笑對方大食，麥包見狀即戲言︰「香港小姐喎，嗌交嘅？！」邵初遂解釋二人並非嗌交，只是「friend先會咁」。

▲ （左起）麥長青、陳懿德、邵初。

麥包憶拍外景往事

他們另外還開車到露營場地野餐，令麥包憶起以往拍外景的日子，他說︰「以前都係咁喺郊區拍外景，揸架7人車去場地，場口冇我份嘅時候，咪上車開冷氣瞓覺。嗰時用電油車又嘈、又唔環保，現場收音嘅話，會畀導演話：『阿包，熄匙先啦』。」

遊江門不能不試網紅力推的五洞村五洞牛，無論是「花邊」、「頂級雪花」或是「吊龍」等不同部位，每碟都只是39元人民幣（約42.5港元），非常抵食。

▲ （左起）陳懿德、麥長青、邵初。

陳懿德邵初歎温泉

他們晚上到古兜溫泉度假區下塌，陳懿德及邵初趁機大歎温泉，其間發生爆笑事件；話說陳懿德坐落浴缸一刻，缸水竟滿瀉溢出，即遭邵初取笑︰「我就係想睇呢幕，『海嘯式』溫泉。」

邵初笑完老友後，畫風一轉玩深情mode，感嘆做藝人有苦自己知之餘，更指拍攝旅遊節目並不如外界想像般是「歎世界」︰「有邊個知我哋6點就起身化妝」。

她並謂，對於曾被批「好樣衰、好老、好肥」感到傷心。邵初續指全靠前輩黎芷珊開導，才學懂不要讓別人的批評影響自己︰「咁樣一世都會唔開心，我可以做就只係盡力做好自己。」

今晚（7月14日）一集，三人轉戰中山學揸小型飛機，麥包化身「Captain包」衝上雲霄；未上機前台型十足的麥包，正式衝上雲霄後因受到強大離心力「衝擊」，嚇到瘋狂大嗌，事後更坦言嚇到標冷汗。

相反，邵初非常享受，一路飛一路直呼「好爽」，更話似足玩跳樓機，二人反應相映成趣。

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