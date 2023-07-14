【香港小姐2023】「翻版王祖賢」賀怡雯退選後一身輕 晒泳照大擺甫士有魅力
娛樂 11:53 2023/07/14
《2023香港小姐競選》候選佳麗原本有18位入圍，不過早前大熱之一的「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）突然宣布退選表示覺得自己的性格不適合，無法輕鬆面對媒體，故止步於此。
及後，樂易玲指Lea曾向其透露壓力大，訓練過程很辛苦，亦會尊重她退選的決定。
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新照勁養眼
雖然不少網民對Lea退選感可惜，不過Lea都好「識做」繼續在社交平台分享動向，日前她上載新照，相中可見，她穿上紅白間條三點式上陣，盡騷吸睛事業線加小蠻腰，之後她又向着鏡頭大擺不同甫士，展現魅力，難怪獲網民大讚甚有Model風範。
退選感可惜
身材高挑有176cm的Lea是中法混血兒，在香港出生的她，在10歲便隨家人到內地生活，未參選前已是少有名氣的模特兒。Lea經常在社交網分享火辣泳衣照，展現美好身段，加上打扮有型，難怪引起內地網民關注，絕對有望打入三甲，可惜她最終選擇退選。
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撰文 : TOPick柴犬出動