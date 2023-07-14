【誤吞異物】女嬰食飯疑似突鯁喉　求醫驚揭誤吞電池燒破食道

▲ 英國一名女嬰吃飯時疑似突然鯁喉，結果送醫後發現誤吞電池慘被燒破食道。

英國發生一宗誤吞電池事件。一名女嬰在吃飯時突然鯁喉，其母馬上將食物挖出，然而情況卻並未好轉，女嬰當晚仍不斷作嘔。家人隔天帶她求醫後，才發現她原來誤吞了一顆鈕扣型電池，且食道已慘遭電池燒破，所幸經過緊急手術後救回一命，目前需靠鼻胃喉餵食。

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綜合外媒報道，來自英國史樂郡新港的Emma Treharne上個月在餵女兒Wren吃晚餐時，發現她似乎突然被青瓜噎住，隨即將食物從她口中挖出。不料Wren的情況並未好轉，當晚仍一直出現被噎住的反應，幾近嘔吐，於是一家人隔天早上立刻帶Wren前往求醫。

醫生指出，Wren可能是因為之前被食物卡住喉嚨，所以導致喉嚨痛，並出現作嘔的情況。但Emma仍放心不下，堅持要為女兒照X光，結果赫然發現她的食道內卡著一顆鈕扣型電池，且電池已將她的食道燒破，情況非常危急。女嬰馬上被轉介到兒童醫院進行緊急手術，將電池取出。這項手術本身具有極高風險，所幸最後仍順利完成，女嬰成功撿回一命。

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Wren在醫院治療9日後出院，因為食道嚴重燒傷，目前預計仍有一大段時間需要透過鼻胃喉餵食。Emma之後在社交平台上發文，呼籲其他家長以他們的事件為鑑，小心存放危險物品、保護孩子。她指出：

鈕扣型電池存在於各種物品中。音樂書、小型遙控器、溫度計、數字秤、手錶，甚至是助聽器。如果你的孩子吞下鈕扣型電池，或者你有這樣的懷疑，請立即就醫。

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責任編輯：羅嘉欣