【生死教育】風光大葬或簡單儀式對死者意義不大 逝去的人根本不會知道

▲ 死亡可能只是拐個彎的事。

年輕時，覺得死亡是很遙遠，甚至根本不關自己事。但年紀愈長，參加喪禮次數也愈來愈多，死亡，可能只是拐個彎的事。

喪禮有不同形式，風光大葬抑或是簡單儀式，其實對死者不會有很大意義，逝去的人根本不會知道，有時候朋友間說笑，倒不如為自己預演一場葬禮，邀請好友前來回顧自己一生，談笑風生，好過哭哭啼啼。

預演葬禮好像很「大吉利市」，但這卻是檢視人生的一個好方法。常說要活得像沒有明天，那麼你就會非常珍惜今天的每分每秒。假如是「參加」自己的葬禮，就更加肯定沒有明天，只能像錄影機倒帶一樣，審視過去的片段，哪些是開心快樂、印象難忘的回憶，哪些是重要的事情卻沒有辦好，又或一些錯過的事，甚至一些過錯很想彌補。經過一番的回望，立時就像重組人生，在離開自己的喪禮之後，就知道甚麼的人及事是自己最為珍視，要補救也還來得及。

這樣做也能反思自己的生活模式，想要過怎樣的生活，想要做一個怎樣的人，也許經過這樣的提醒，要改變一些壞習慣，去掉一些壞思想，會容易得多。

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