  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 13:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅業復甦】上半年訪港旅客約1,300萬　内地客佔7成回復疫前同期4成

社會 12:01 2023/07/14

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

上半年有約1,300萬訪港旅客，其中7成來自內地。（資料圖片）

香港旅遊發展局（旅發局）公布，6月初步訪港旅客數字為275萬人次，日均旅客量約9.2萬人次。今年上半年共錄得約1,300萬訪港旅客人次，其中7成旅客來自内地，約有1,000萬人次。

翻查資料，2018年上半年則錄得約3,000萬訪港旅客人次。與疫前同期相比，訪港旅客人數恢復約4成。旅發局展望本港旅遊業下半年會繼續穩定復甦，但復甦步伐仍會受航空運力﹑環球經濟﹑外幣匯率等影響。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

旅發局續稱，會繼續加強在各個客源市場的宣傳推廣，深化「Hello Hong Kong（你好，香港）」 宣傳工作，並透過舉辦不同大型盛事，包括：「香港單車節」﹑「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，及支持城中國際盛事，吸引旅客訪港，提升及豐富旅客在港的旅遊體驗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【消費券】AEON推消費券優惠買滿$200減$20　WeChat Pay或AliPayHK可領取
今日 11:07
【消費券】AEON推消費券優惠買滿$200減$20　WeChat Pay或AliPayHK可領取
【舊書義賣】宣明會8月復辦回收義賣　即日起全港AEON收書
今日 11:10
【舊書義賣】宣明會8月復辦回收義賣　即日起全港AEON收書
【周末好去處】食環署最後一個周末市集東涌舉行　設遊戲、購物等攤位
今日 11:21
【周末好去處】食環署最後一個周末市集東涌舉行　設遊戲、購物等攤位

你可能感興趣

【消費券】AEON推消費券優惠買滿$200減$20　WeChat Pay或AliPayHK可領取
今日 11:07
【消費券】AEON推消費券優惠買滿$200減$20　WeChat Pay或AliPayHK可領取
【舊書義賣】宣明會8月復辦回收義賣　即日起全港AEON收書
今日 11:10
【舊書義賣】宣明會8月復辦回收義賣　即日起全港AEON收書
【周末好去處】食環署最後一個周末市集東涌舉行　設遊戲、購物等攤位
今日 11:21
【周末好去處】食環署最後一個周末市集東涌舉行　設遊戲、購物等攤位
旅客量 疫情 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
17:14 2023/07/13
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
【逆轉人生】由餐廳侍應到14間速遞站老闆　36歲港男創業月賺20萬俾一半老婆
16:46 2023/07/12
【逆轉人生】由餐廳侍應到14間速遞站老闆　36歲港男創業月賺20萬俾一半老婆