【旅業復甦】上半年訪港旅客約1,300萬　内地客佔7成回復疫前同期4成

▲ 上半年有約1,300萬訪港旅客，其中7成來自內地。（資料圖片）

香港旅遊發展局（旅發局）公布，6月初步訪港旅客數字為275萬人次，日均旅客量約9.2萬人次。今年上半年共錄得約1,300萬訪港旅客人次，其中7成旅客來自内地，約有1,000萬人次。

翻查資料，2018年上半年則錄得約3,000萬訪港旅客人次。與疫前同期相比，訪港旅客人數恢復約4成。旅發局展望本港旅遊業下半年會繼續穩定復甦，但復甦步伐仍會受航空運力﹑環球經濟﹑外幣匯率等影響。

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旅發局續稱，會繼續加強在各個客源市場的宣傳推廣，深化「Hello Hong Kong（你好，香港）」 宣傳工作，並透過舉辦不同大型盛事，包括：「香港單車節」﹑「香港美酒佳餚巡禮」﹑「香港繽紛冬日巡禮」﹑「香港跨年倒數」等，及支持城中國際盛事，吸引旅客訪港，提升及豐富旅客在港的旅遊體驗。

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責任編輯：楊佩瑩