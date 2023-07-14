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【天氣報告】本港明早考慮發出一號戒備信號　呂宋附近低壓區增強為熱帶低氣壓

社會 12:02 2023/07/14

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呂宋附近低壓區將發展為熱帶氣旋，未來兩三日逐漸增強。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度或以上。位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。今日（14日）大致天晴，但局部地區有驟雨。下午極端酷熱。吹微風。

天文台今日中午12時30分發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（14日）與本港保持一段距離。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，在明日（15日）早上考慮發出一號戒備信號。預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

本港明日日間天氣極端酷熱，氣溫普遍上升至36度或以上。預計星期日（16日）至星期一（17日）廣東沿岸的天氣會逐漸轉壞，風勢亦會逐漸增強。海有大浪及湧浪。

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澳門氣象局表示，位於菲律賓附近的熱帶擾動已發展為熱帶氣旋，預料將於今晚至明日（15日）進入澳門800公里範圍，屆時氣象局將發出熱帶氣旋信號。受其相關的外圍下沉氣流影響，周末澳門天氣非常酷熱，高溫有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。

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記者：黃穎津

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