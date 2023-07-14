【DSE2023】夠薑蔥+張蔓莎+ToNick小龜新歌應援考生　一連六日全港派汽水打氣

▲ 恒生銀行「夠薑蔥」 X 張蔓莎應援DSE考生歌曲《最FIRM應援》宣傳照，Sabrina為母校師弟妹打氣。（夠薑蔥提供）

恒生銀行旗下的青少年社交平台「夠薑蔥 GO!GingerOnion」，為了鼓勵DSE考生，於放榜前夕推出一系列活動及企劃，今年更找來備受年輕人歡迎的創作歌手張蔓莎(Sabrina)及小龜Siugwai@ToNick共同創作了風格獨特的應援歌《最FIRM應援》，並於今天（7月13日）推出，用旋律給予DSE考生有力量的陪伴及鼓勵。

Sabrina當年備戰DSE的時候，差不多每天都與家姐或朋友一起到自修室或咖啡店溫習。創作型的她認為凌晨時份是溫書最入腦的最佳時間，更為每一科製作其專屬畫作筆記。

Sabrina在DSE亦取得不錯成績，中英文科成績出眾，因而想報讀與語文及創作相關科目，掙扎於報讀浸會大學的傳理系或理工大學的英文系，最終選讀了理大英文系，並度過了4年開心的大學生活及順利畢業。

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熱愛音樂創作的Sabrina在錄音過程中，為歌曲增添不少個人風格，不但參與歌詞及旋律的創作，希望以輕鬆Shuffle曲風及藉住歌詞，讓DSE考生明白自己並不孤單。

歌詞中亦運用「末日」及「黑眼圈」等字眼，刻畫放榜前的憂心狀況，她希望歌曲就像一個好隊友、好戰友般，陪伴考生經歷這段旅程，實在地「應援」他們，與大家組成《最FRIM應援》團隊！

Sabrina亦寄語考生不論是否考到理想的成績，能否入讀心儀的大學，亦要好好享受當中的過程及當下的校園生活；以她自身為例，只要努力追求心中的音樂理想，可以運用不同的方法來達成，不是只有一個出路。

派發「麻辣薑味汽水」

踏入放榜前夕「夠薑蔥」與本地汽水廠「閣樓釀造」合作，由即日起至７月19日，在香港各個地區派發DSE應援物品，與考生互動交流並鼓勵他們繼續自信勇敢地迎接DSE放榜日子。同學只需Follow「夠薑蔥」社交平台，即可獲贈「麻辣薑味汽水」乙罐 (禮品數量有限，送完即止)。



記者：李越樺