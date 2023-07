【香港小姐】翻版范冰冰成港姐大熱是非多　王敏慈貼童年照回應整容疑雲

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》現正處於拍攝階段,被封為「翻版范冰冰」的17號佳麗王敏慈是今屆大熱之一,不過人紅自然是非多,王敏慈被指五官不自然,惹來整容疑雲。

對於被指整容,王敏慈於IG貼出童年照,力證自己從小到大都是純天然。

貼童年照闢謠

王敏慈最近於IG貼出一段影片,片內有數張童年照,以及她參選時的一些片段。

她說:

Finally!! Something that I wanted to do since I was young hehe🥹🤪🧚🏻no.17王敏慈Lovelle💗✨✨