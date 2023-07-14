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【香港小姐】翻版范冰冰成港姐大熱是非多　王敏慈貼童年照回應整容疑雲

娛樂 13:24 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「翻版范冰冰」王敏慈貼童年照回應整容疑雲。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》現正處於拍攝階段，被封為「翻版范冰冰」的17號佳麗王敏慈是今屆大熱之一，不過人紅自然是非多，王敏慈被指五官不自然，惹來整容疑雲。

對於被指整容，王敏慈於IG貼出童年照，力證自己從小到大都是純天然。

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」賀怡雯退選後一身輕　晒泳照大擺甫士有魅力

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貼童年照闢謠

王敏慈最近於IG貼出一段影片，片內有數張童年照，以及她參選時的一些片段。

她說：

Finally!! Something that I wanted to do since I was young hehe🥹🤪🧚🏻no.17王敏慈Lovelle💗✨✨

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「一見鍾意佳麗」第三名

王敏慈早前於記者會上獲得由觀眾投票選出的「一見鍾意佳麗」第三名獎項，她接受TOPick訪問時謙稱感到意外，而問至於一直被視為大熱，現在再先聲奪人獲獎會否反而感壓力，她回答：「我壓力是好，壓力是動力，是motivation，自己會更加畀心機做到更好，不令鍾意我嘅人失望。」

談到正式成為候選佳麗，她當時稱：「是愈來愈開心，有機會去旅遊幾開心。之前未去過越南，而且今次有咁多女仔一齊，相信到時有好多拍攝活動，所以好期待。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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