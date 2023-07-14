【天降橫禍】9歲男童遭跳樓者意外砸中　全身骨折命危ICU昏迷1周

▲ 9歲男童遭跳樓者意外砸中，全身骨折命危ICU昏迷1周。

河北滄州一名9歲男童，上周五（7日）意外被一名男子從17樓天台跳下砸中，導致全身多處骨折，並造成腦出血、腦積水，送院搶救至今仍昏迷不醒，生命垂危。

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綜合內媒報道，事發於7日晚上9時許，母親孫女士正帶著兒子小銘回家，她在車庫停泊電單車時，兒子先向大門走去，未料突然傳來一聲巨響，母親上前一看，發現兒子倒在地上，身旁還有一名昏迷的男子。

我的孩子被跳樓的砸中了，他壓在孩子的腿上面，孩子已經昏迷不醒，流了好多血。

鄰居見狀幫忙報警，跳樓男子搶救無效死亡，而男童當時有多處外傷，包括右腿扭傷、臉上傷口等，他隨後被送院治療，在深切治療部留醫多日，目前仍然昏迷，而7月12日更正正是他的生日。

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孫女士透露，兒子全身多處骨折、損傷，有腦出血、腦積水的症狀，情況嚴重。她又指，事發至今，跳樓男子的家屬尚未出面溝通，其後她又聯繫到跳樓男子家屬，但索賠無果。

我感覺天都塌了，孩子還那麼小，那麼懂事，他太冤了，我想救孩子！

據悉，跳樓男子並非該屋苑的住戶，大廈每層都裝有防盜網，而男子跳樓的17樓為頂層。

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責任編輯：羅嘉欣