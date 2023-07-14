楊卓娜眼睛腫痛流出分泌物急求醫　睫毛倒生兼狂捽眼感染泡疹

▲ 楊卓娜眼睛感染泡疹致結膜炎！

女士們總希望擁有長長的睫毛，但是有睫毛倒生的話，若處理不當會引發嚴重後果。獲封「最強繼母」楊卓娜昨日（13日）於社交平台上載兩張眼睛大特寫的照片，只見卓娜眼睛又紅又腫，原來愛捽眼的她患上結膜炎。

楊卓娜撰文透露前日眼睛不適了一天，她去藥房買了眼藥水和眼膏擦，可惜情況一直未有好轉。

受眼痛折磨的楊卓娜更徹夜難眠，她寫道：「尋晚（12日）更不停流眼水，半夜又痕又痛又發漲，成隻眼晴被分泌物封住，眼角不停流眼水，成晚瞓唔到⋯⋯」

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泡疹病毒入眼

結果昨天早上，楊卓娜約見眼專科醫生，經檢查完之後，原來是下眼睫毛倒生，她說：「磨擦着左眼睛，所以經常不適，再加上手部不乾淨，搓揉眼睛嘅時候有感染：泡疹，結膜炎…… 」

卓娜更勸大眾要注意衛生，她寫道：「所以呢，如果大家有類似我嘅情況，要去眼專科 檢查一下，是否有眼睫毛倒生的問題！ 另外提醒大家，要注意手部衛生，千萬不要隨便搓眼睛啊。」

▲ 楊卓娜擁有一雙明眸！

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嚴重可影響視力

最後楊卓娜著大家不用擔心，若一星期左右便痊癒，今日楊卓娜即出Post宣傳其代言的產品，見她更化妝示人，始乎看過醫生後好轉不少。

當皰疹病毒入侵眼部時，徵狀包括眼白泛紅、眼睛有異物感，甚至產生分泌液和影響視力。所以不能忽視，病毒除令導致角膜炎外，眼球之鞏膜、視網膜以至連接腦部的視神經均有機會因皰疹病毒而發炎。

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