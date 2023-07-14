  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

楊卓娜眼睛腫痛流出分泌物急求醫　睫毛倒生兼狂捽眼感染泡疹

娛樂 14:07 2023/07/14

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

楊卓娜眼睛感染泡疹致結膜炎！

女士們總希望擁有長長的睫毛，但是有睫毛倒生的話，若處理不當會引發嚴重後果。獲封「最強繼母」楊卓娜昨日（13日）於社交平台上載兩張眼睛大特寫的照片，只見卓娜眼睛又紅又腫，原來愛捽眼的她患上結膜炎。

楊卓娜撰文透露前日眼睛不適了一天，她去藥房買了眼藥水和眼膏擦，可惜情況一直未有好轉。

受眼痛折磨的楊卓娜更徹夜難眠，她寫道：「尋晚（12日）更不停流眼水，半夜又痕又痛又發漲，成隻眼晴被分泌物封住，眼角不停流眼水，成晚瞓唔到⋯⋯」

【最強繼母】次女大學畢業將踏足社會　楊卓娜：開始一個新嘅里程碑！

點擊圖片放大
+4
+3

泡疹病毒入眼

結果昨天早上，楊卓娜約見眼專科醫生，經檢查完之後，原來是下眼睫毛倒生，她說：「磨擦着左眼睛，所以經常不適，再加上手部不乾淨，搓揉眼睛嘅時候有感染：泡疹，結膜炎…… 」

卓娜更勸大眾要注意衛生，她寫道：「所以呢，如果大家有類似我嘅情況，要去眼專科 檢查一下，是否有眼睫毛倒生的問題！ 另外提醒大家，要注意手部衛生，千萬不要隨便搓眼睛啊。」

楊卓娜擁有一雙明眸！

【星二代】細女豹豹成長腿美少女　楊卓娜吊帶連身裙輕露事業線

嚴重可影響視力

最後楊卓娜著大家不用擔心，若一星期左右便痊癒，今日楊卓娜即出Post宣傳其代言的產品，見她更化妝示人，始乎看過醫生後好轉不少。

當皰疹病毒入侵眼部時，徵狀包括眼白泛紅、眼睛有異物感，甚至產生分泌液和影響視力。所以不能忽視，病毒除令導致角膜炎外，眼球之鞏膜、視網膜以至連接腦部的視神經均有機會因皰疹病毒而發炎。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：周奕瑋專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份
19:01 2023/05/11
【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份
【有種好男人】楊卓娜淚崩街頭感尷尬　陳自瑤講愛情觀：最緊要專一
17:34 2023/01/14
【有種好男人】楊卓娜淚崩街頭感尷尬　陳自瑤講愛情觀：最緊要專一

你可能感興趣

【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份
19:01 2023/05/11
【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份
【有種好男人】楊卓娜淚崩街頭感尷尬　陳自瑤講愛情觀：最緊要專一
17:34 2023/01/14
【有種好男人】楊卓娜淚崩街頭感尷尬　陳自瑤講愛情觀：最緊要專一
楊卓娜 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 結膜炎

最高瀏覽

【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
17:14 2023/07/13
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
【逆轉人生】由餐廳侍應到14間速遞站老闆　36歲港男創業月賺20萬俾一半老婆
16:46 2023/07/12
【逆轉人生】由餐廳侍應到14間速遞站老闆　36歲港男創業月賺20萬俾一半老婆