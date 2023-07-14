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【租屋命案】女業主出租單位6個月　驚見廚房多道牆內藏腐爛男屍

健康 15:31 2023/07/14

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女業主出租單位6個月　驚見廚房多道墻內藏腐爛男屍。

驚悚租屋遭遇！一名女子把住家出租給一對夫妻後外出旅行，結果回家驚見廚房多了一道牆，內裡更藏著一具腐爛男屍。

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綜合外國媒體報道，事發於法國巴黎郊區Livry-Gargan，一名女屋主計劃到阿爾及利亞旅行，於是將位於巴黎的住屋出租給一對夫妻居住半年。女屋主和租客夫妻並不相識，只知道他們的名字便完成租約，外出旅行。

回家驚見腐爛男屍

女屋主旅行6個月後，在本月9日返回家中，卻發現廚房裡多了一道長1.5米、高度1米、寬40厘米的矮牆。她靠近聞到牆壁傳出濃烈臭味，同時充斥著大量漂白水的刺鼻味；牆的四周更有數十隻蒼蠅在飛。

女屋主受驚慌忙報警，警方到場後將矮牆打破一個洞，發現裡面有一張毯子，上面爬滿蛆蟲和大量肉食性昆蟲。現場人員掀開毯子，駭見裡面藏了一具被摺疊成胎兒狀的腐爛男性屍體。

警方隨即將屍體送往驗屍以查明死者身分，女屋主懷疑也許是租客丈夫擅自蓋矮牆並藏屍。直至本月10日，警方表示案件仍在調查中，尚未逮捕任何人，包括2名涉嫌租客。

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責任編輯：羅嘉欣

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