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【東張西望】2歲子遭掌摑反被對方家長辱罵　報料者成焦點獲讚高質媲美主持【有片】

娛樂 14:02 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《東張西望》日前的受訪者黃小姐成為網民焦點。

TVB資訊節目《東張西望》採訪香港民生大小事，一直成為大台高收視節目。日前節目報道，受害人母親黃小姐今年6月帶著2歲兒子在大角咀某遊樂場玩樂，竟被同場另一位5、6歲幼童欺凌掌摑。

黃小姐向對方家長投訴卻反被痛罵，態度非常惡劣，更企圖搶其手機。黃小姐事後報警備案，還找了《東張西望》以及借助網絡力量，希望能將犯人之於法。

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受訪者反成焦點

節目播出後有最新進展，警方與受害人在遊樂場附近一帶，尋找意圖傷人的事件中主角，並將涉事媽媽即場拘捕。受害人母親黃小姐日前再接受《東張西望》訪問談及感受，感激節目報道和關注事件。豈料該集節目播出後，黃小姐卻成為網民焦點！

有網民在討論區以「依個黃小姐應該係東張有史以來最高質的受訪嘉賓」為題開post，讚黃小姐高質程度媲美東張主持，引起大批網民議論：「黃小姐會唔會考慮加入東張做主持？」、「戴住口罩都睇到？」

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【東張西望主持】區永權貝沙灣豪宅屢遭高空擲物超過1年　大廈終裝CCTV監控

有網民認為作為母親兼且上節目為兒子出頭，認為衣著不應太暴露：「何解要低胸？」、「媽媽係唔係知道上東張西望，所以著件低空同主持比一比？」

不過，當然有不少網民為黃小姐正義得勝感到大快人心，祝賀正義得到伸張。

點擊睇《東張西望》片段：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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