【日本雨災】議員漏夜勸居民避難　突遇山泥傾瀉慘遭活埋罹難

▲ 日本富山縣南礪市議員赤池伸彥凌晨出門呼籲居民避難，不料卻遇上山泥傾瀉慘遭活埋身亡。

受梅雨鋒面滯留影響，日本多區連日暴雨，並出現水浸及山泥傾瀉。富山縣有市議員因為擔心災情，凌晨出門呼籲居民前往避難，不料卻突然遇上山泥傾瀉，慘遭活埋身亡。

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綜合當地媒體報道，日本富山縣周四（13日）凌晨因暴雨引發山泥傾瀉，導致一間房屋倒塌。救援人員到場後，在瓦礫中發現一具男性遺體，其後證實死者為當地65歲的市議員赤池伸彥。

據報，赤池伸彥為南礪市議員，本身亦居於附近一帶。由於擔心暴雨會導致附近河川水位暴漲、造成危險，赤池伸彥決定於凌晨出門，逐門逐戶勸說當地居民前往安全的地方避難。

直至凌晨2點左右，南礪市砂子谷因暴雨而引起山泥傾瀉，並壓毀一間空置的房屋。赤池伸彥疑因正好路過該處而不幸被波及，遭泥土活埋。之後同行人士發現他失聯，救援人員到場進行搜救，但尋獲時他已無生命跡象。

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赤池伸彥為當地資深市議員，長年投入公共教育政策改革。他罹難的消息傳出後，有日本網民在他的社交平台上留言悼念，政壇人士亦表示為不幸事件感到悲痛。

根據當地報道，受梅雨鋒面活躍影響，日本九州北部地區於周一（10日）起出現暴雨，氣象部門曾向福岡等地發出特大降雨警告，並強調是次將成為該地區有史以來最嚴重的降雨。

其後九州福岡縣久留米市政府預料暴雨引發山泥傾瀉機會提高，於周三（12日）對警戒區內逾萬名居民發出「緊急安全確保」警戒，呼籲民眾前往安全地點避難。

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責任編輯：羅嘉欣