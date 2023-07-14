【7.1立會暴動】6人涉闖立法會暴動　藝人王宗堯辯稱於會議廳內逗留不超過27秒

▲ 藝人王宗堯今出庭自辯。（梁錦麟攝）

藝人王宗堯等6人涉於2019年7月1日闖入立法會會議廳，早前否認暴動等罪，案件今（14日）於區域法院續審。王自辯稱，得悉有記者需要插座式充電器，遂駕車前往葵涌購買，並前往立法會將充電器交予記者。王續指，相信自己當時逗留在會議廳內不超過27秒，又指前往立法會前以為裡面大部分人是記者，亦未知立法會曾發出紅色警示。

被告王宗堯今自辯稱，他現時為藝人，曾出演《導火新聞線》等戲劇，他稱於提堂前並不認識同案被告。

王供稱，2019年7月1日下午3時許，由銅鑼灣住所出發，參與獲警方發不反對通知書的遊行，其間曾接受記者訪問。王於當晚7時許步行至中環遮打花園遊行終點後，與2至3名朋友向金鐘方向步行觀察。

王續指，他於期間得悉有記者需要插座式充電器，王於是返回住所取車，並尋找店舖購買充電器，最終駕車前往葵涌一家品店購買。王供稱，他購買充電器後得悉當時示威者已衝入立法會大樓，故認為當時或未能將充電器交予記者，遂決定返回銅鑼灣一花店與友人休息。

王指，其後他得悉該記者仍需要充電器，他當時以為立法會內大部分人是記者，亦未知立法會曾發出紅色警示，遂駕車往中環9號碼頭迴旋處，再徒步前往立法會，其間王沒有看見有任何警員。

王供稱於晚上11點45分左右到達立法會，他進入會議廳後，曾詢問在場人士需要將充電器交予誰，王最終於充電器交予1名身穿反光背心，掛上記者證的人後，便轉身離開立法會，其間亦曾拒絕記者採訪。

王又指，相信自己當時僅逗留立法會內3至5分鐘，逗留在會議廳內不超過27秒。王承認不認同政府修改《逃犯條例》，但亦不同意以激烈手段達成共識，認為可用其他方式表達。

王於盤問下供稱，他於當日遊行時得悉立法會「出事」，但由於當時手機訊號薄弱，難以上網了解立法會內發生何事。王於中信大廈附近時，得悉有記者需要充電器後，未有親身到立法會現場了解。

控方向王指出，王是為了利用車輛紀錄而往葵涌購買充電器，王不同意說法。控方又指，當時情況緊急，故王不會到葵涌購買充電器。王解釋，他於其他地方找不到充電器後，才到葵涌購買。

本案為區域法院案件，移師西九龍裁判法院處理。6名被告為黃家豪（22歲，學生）、何俊諺（23歲，運輸工人）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、吳志勇（28歲）及林錦均（27歲，無業）。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟