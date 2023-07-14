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【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓

親子 14:19 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

英國一對恩愛夫妻7年前中3.2億頭獎，夫妻的現況曝光。（影片截圖）

所謂「貧賤夫妻百事哀」，相反夫妻又能否共富貴。英國一對恩愛夫妻7年前幸運地中3.2億頭獎，當時他們揚言會繼續過平凡生活，最近夫妻的現況曝光，結局卻不似預期。

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承諾不因巨額財富改變

據英國《鏡報》報道，2016年任職教師的Gerry Cannings和太太Lisa無意中購買了一張樂透彩票，其後贏得頭獎3,200萬英鎊（約3.2億港元），當時他們接受傳媒訪問時，笑指會繼續保持平凡而幸福的生活，並承諾不會讓巨額財富改變他們。

事隔7年後，現年70歲的Gerry和55歲的Lisa又是否如當初所說，過著平淡安穩的生活呢？這對夫妻當年用獎金購入位於劍橋郡彼得伯勒（Peterborough）的豪宅，只是他們於2020年和平離婚，更各自有新的對象，開展另一段感情。

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離婚後各自另結新歡

雙方的好友向媒體透露，他們雖然分開了，但彼此都為對方找到新的伴侶而高興。Gerry與55歲的新歡Samantha Cardell享受著不同的生活，Samantha是他以前任教學校的一位家長。至於Lisa則與貨車司機Carl Weaver相愛。

朋友指Gerry原本就不是大花筒，即使中獎後也沒有任意揮霍。現在他與Samantha一起，反而找到一個人來幫助他消費，未嘗不是一件好事。

Gerry和Samantha住在林肯郡的一個豪宅，而Lisa仍然住在她與Gerry在2016年贏得大獎後，購下價值200萬英鎊（約2,000萬港元）的豪宅，但枕邊人卻換成了Carl。二人的豪宅只相距約13公里。

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責任編輯︰王明芳

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