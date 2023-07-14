【移民英國】雷頌德陪太子讀書移英近況曝光　恩愛夫妻曬愛駒享受品味生活

▲ 雷頌德舉家移民英國5年，兩夫妻有很多時間二人世界享受品味生活，近日齊齊曬出愛駒。

音樂才子雷頌德（Mark）與太太梁家玉（Jade）在2018年舉家移民英國，Mark更親自設計品味大宅，成為一時佳話。Mark嫂曾接受TOPick訪問坦言，移英全為了陪伴3名兒子讀書，在孩子返學時間，兩夫妻就享受二人世界。榮升馬主的Mark近日更罕有在IG曬出愛駒，並大騷自己的騎術，生活好寫意。

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移英後Mark一直比太太較少分享生活片段，但近日Mark罕有藉著自己54歲生日分享與愛駒的照片，並寫上「改變人生的生日禮物（Life changing birthday present）」。穿上全副武裝的Mark曬出與愛駒多張selfie照及親吻照，可見他錫馬錫到燶。其後他再分享影片，見到他策騎愛駒跨欄，還大讚牠跳得好。

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結婚16年組成一家五口

結婚16年的雷頌德和梁家玉移英後有很多時間二人世界，經常外出享受美酒佳餚，今年更不停旅遊，今年3月Mark嫂就分享全家人去中東國家杜拜騎馬的影片，是近年罕有與孩子同框的片段。

梁家玉與前夫育有年約25歲的長子Sean，Mark對繼子視如己出，兩人婚後再誕兩子雷鳴（Jack）和雷響（Jazz），現年分別15歲和12歲。

▲ 雷頌德夫妻結婚16年仍相當恩愛。（IG圖片）

英國讀書少功課少考試

Mark嫂曾接受TOPick訪問談及移英生活，她表示移英後定居倫敦，一切全為了兒子升學，因為英國的活動教學方式較適合3名兒子，少功課、少考試，讀書壓力較小。她透露大仔在大學主修心理學，3子都相當喜歡英國的學習環境，一家五口不足一年已完全適應英國生活。

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Mark嫂形容大仔的性格獨立、自主，懂得關心別人感受；兩名細仔則同樣有主見，似爸爸有藝術感，喜歡畫畫，有創意，但二仔Jack比較文靜，細仔Jazz則開朗活潑，喜歡說話。雖然繼子與兩名弟弟的年紀相差大，性格亦不同，但彼此沒有隔膜。Jade直言三兄弟非常老友，她在教導上也絕不偏心，所有事情都會公平處理。

對兩夫妻來說，起初較難適應的是沒有工人，家中大小事都要親力親為，所以Mark嫂在英國主力湊仔，每天接送兒子返學放學，放假會駕車帶兒子四出玩耍見識，「英國的生活沒香港那麼繁忙，可多花時間陪伴兒子成長。」至於Mark在香港仍有不少工作，需要英國、香港兩邊走。

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畢業於倫敦帝國學院土木工程系的Mark，為了一家人安居，親自為倫敦大宅操刀做室內設計，糅合了現代及英式傳統風格，整個設計非常華麗，惹人羨慕。惟Mark放手讓廚藝了得的太太設計廚房，至於兒子的房間則由他們自選喜愛的顏色。Mark在IG也曾分享為其他朋友設計大宅的照片，可見做室內設計已成為他在英國其中一項工作。

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責任編輯︰林綺玲