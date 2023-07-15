【妙手回春】12歲男童車禍遭撞「斷頭」　做手術奇蹟駁回康復出院

▲ 12歲男童車禍遭撞「斷頭」，接受手術奇蹟駁回康復出院。

以色列一名12歲男童早前發生嚴重車禍，騎單車時不幸被一輛汽車撞上，頭骨與脊柱頂部椎骨分離，出現「體內斷頭」的情況，被緊急送院治療，醫生起初估計男童的存活率只有50%，所幸經過手術後成功駁回，男童奇蹟康復出院。

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綜合外媒報道，12歲的哈桑（Suleiman Hassan）在騎單車時時突然與一輛汽車撞上，導致到頭部與脊柱頂部的韌帶斷裂，造成「體內斷頭」的情況，其後被緊急空運到哈達薩醫療中心進行救治。

經過長時間手術後，醫生在哈桑的受損位置放入鋼板而作固定，成功將「斷頭」重新連接。經過1個多月治療後，哈桑現時已經康復出院，無需靠輔助裝置自行行走。哈桑父親感激當地醫療團隊成功令兒子起死回生。

醫生艾納夫則坦言，絕大多數發生類似車禍的患者，在送院途中便會不幸死亡，而手術成功機率亦只有50%。但哈桑不但成功把頭部重新連接，更沒有神經缺陷或運動功能障礙，可以重新生活，實屬奇蹟。

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責任編輯：羅嘉欣