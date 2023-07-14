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【洗黑錢】警偵破跨境洗黑錢集團涉款逾1億　騙徒買名錶金器和虛擬貨幣二重洗黑錢

社會 14:15 2023/07/14

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警方檢獲多件金器、名錶、多張扣賬卡及大量現金。（曾秋文攝）

警方昨日（13日）偵破一個跨境洗黑錢集團，涉款逾一億元，拘捕6人。警方在全港多處搜查涉案集團租用的2個共享辦公室及多輛汽車，檢獲多件金器、名錶、多張扣賬卡及大量現金。

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行動中，拘捕5男1女，年齡介乎22至36歲，包括一名主腦、2名骨幹成員，當中一人為大專生，主要負責購買虛擬貨幣、2名持卡購買者，以及一名錶行職員，涉嫌串謀洗黑錢及欺詐罪，全部人現正被扣查。

港島總區反三合會行動組第一隊主管朱明敏高級督察表示，本年4月底接獲線報，指一個犯罪集團利用多間內地銀行扣賬卡，收取內地騙款。其後，用扣賬卡於本港購買金器及名貴手錶再轉售；最後，用轉售所得的現金購買虛擬貨幣作第二重清洗。集團主要於工作日運作，利用金融機構可以即時過數的特性，趕在執法機關凍結戶口前犯案，每日處理逾百萬元，運作至今相信已清洗超過一億元。

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記者：曾秋文

 

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