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【行政立法】鄭雁雄：立法會議員監督政府要深知過猶不及　不及也是過

政治 14:17 2023/07/14

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鄭雁雄在立法會午宴致辭。（趙居逸攝）

應立法會主席梁君彥邀請，中聯辦主任鄭雁雄今日中午到訪立法會，與全體立法會議員午宴，是其首度單獨赴立法會。鄭雁雄表示，立法會議員監督政府要深知過猶不及，不及也是過，深知批評是容易的，做事是不容易的。

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鄭雁雄與立法會議員午宴。（趙居逸攝）

鄭雁雄用廣東話致辭，談及行政立法關係時，鄭雁雄指出，立法會議員應通過對質詢、辯論等形式，對特區政府施政進行有效監督。「監督是需要下苦功的，最需要是堅持辯證思維，深知過猶不及，不及也是過；深知最好的批評，是有主意、有建議的。」他相信，特區政府是樂於聽取批評意見的，亦深知議員的批評也是為了香港好。

鄭雁雄續指，對聽取意見建議，要聽得全面、真切。立法會議員是民意的代表，中聯辦更志在聽取大家的意見，暢通表達意見的通道。他稱，若梁君彥不反對，明年還想到訪立法會，聽取議員意見。

立法會主席梁君彥。（趙居逸攝）

立法會歡迎中聯辦加強溝通

梁君彥表示，上一次中聯辦主任到訪已是5年前，香港經歷社會動盪及新冠疫情後，可再次在立法會聚首一堂，在和諧的氣氛下互相交流，有賴中央政府訂立了《港區國安法》，令香港重回一國兩制正軌。

他相信，議員會珍惜本次交流機會，向鄭雁雄和其他中聯辦朋友取經，立法會亦歡迎中聯辦加強溝通交流，攜手合作推進一國兩制成功實踐。

另外，梁君彥明日將帶領三十多位議員赴福建省福州及廈門，進行職務考察。

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記者：趙居逸

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