【職業特工隊：死亡清算上集】湯告魯斯連走4大城市謝票　與粉絲握手合照有求必應

靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）的新片《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）上映以來叫好叫座現，不過湯告魯斯沒有掉以輕心，繼續出盡全力為新片宣傳，包括到戲院謝票。

湯告魯斯日前在個人社交平台上載一段短片，記錄他與導演《職業特工隊：死亡清算 上集》Christopher McQuarrie謝票情況。

【職業特工隊：死亡清算上集】湯告魯斯解釋願亡命演出原因 不計危險堅持用真火車拍攝

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湯告魯斯有求必應

在片中，靚佬湯走訪華盛頓（Washington DC）、亞特蘭大（Atlanta）、邁阿密（Miami）及多倫多（Toronto）共4個城市的戲院。他在戲院內向觀眾稱：「4個城市，4場首映，我們很開心出席《職業特工隊：死亡清算上集》粉絲場，謝謝每位入場觀眾。」

湯告魯斯驚喜現身，觀眾當然十分興奮，而他也十分識做，走到觀眾席與粉絲握手合照及合照，有求必應，十分貼地，抵他紅！

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