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【工地創科】房委會自主研發「智築目」　規劃設計電子化助提質提效

社會 14:51 2023/07/14

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房屋署副署長(發展及建築)梁健文（圖中）。（ 陳靜儀攝）

未來房屋工程量漸增，為應對規劃及設計人手緊張問題，房委會花費約200萬開發項目資訊及分析平台「智築目」，將工程中的規劃、設計、建造、交付數據集合於同一平台，讓建築專業人員足不出戶便可完成準確測量，為房屋工程提質提效。房屋署副署長梁健文指，有關技術正在3個公營房屋項目試用，未來會推廣至所有公營房屋項目，亦會加入新功能。

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房委會花費約200萬自主研發項目資訊管理及分析平台「智築目」，透過向地政總署和承辦商收集工地數據，將規劃設計電子化。

規劃及設計人員無需到事事到地盤視察，透過平台便可了解工程對周遭景觀和嘈音的影響，亦可監察工程進度和預製組件生產數據。

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梁健文指出，香港未來十年會興建大量公營房屋單位，但人手供應上未能追上需求，必需利用創科，降低人手需求，

十個人要做一百人的工作好難，我們的目標是用科技為工作提效，十個人都做到過去一百人做的工作。

智築目已於業旺路公營房屋發展項目試用，配合小型無人機，激光掃描測量，無線射頻或者其他物聯網科技收集的數據，工程團隊成功將項目管理電子化，加快指揮、分析及決策。

梁健文表示，房委會未來會擴充發展這個平台，覆蓋更多公營房屋發展項目，從而對公營房屋作更有效率的管理。現時，智築目已在安達臣道公營房屋工程，和東涌第99區公營房屋工程應用，測試智築目對MiC（組裝合成建築法）的裨益，

這個平台的可能性是無限的，收集數據越多，分析決策越準確，例如在大型機械裝上監察器，我們就可以預防機械老化造成工業意外。

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記者：陳梓蔚

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