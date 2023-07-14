【舊樓】民建聯晤屋宇署　促三個月內完成強制驗樓

▲ 民建聯多名立法會議員今日約見發展局局長甯漢豪。(受訪者提供)

屋宇署署長余寶美早前指，至今年5月底，當局已向全港7000多幢大廈發出強制驗樓通知，惟有六成即4000多幢大廈仍未完成驗樓或籌辦相關維修工程。民建聯今日約見發展局局長甯漢豪與余寶美，民建聯立法會議員鄭泳舜建議，當局在三個月內，完成巡查未遵辦驗樓及維修通知樓宇，如屬有即時危險類別，當局應按法定權力，盡快「入場」委聘承建商代辦工程。

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李慧琼建議對全港50年樓齡以上的舊樓全面巡查

民建聯立法會議員李慧琼指，全港共有接近8000幢50年或以上樓齡的住宅或綜合用途樓宇，建議當局對這類樓宇的質素情況，作全面巡查，並作出存檔記錄。



她續建議，政府成立跨部門專責小組，由發展局統籌，聯合屋宇署、民政事務總署及市建局等，跟進大廈未遵辦驗樓令、清拆令或維修令的情況。對屋宇署命令或市建局資助計劃以外風險較高的大廈，作出跟進；如涉及三無大廈或法團運作問題，由民政事務總署支援；涉樓宇安全技術，屋宇署提供專業意見；如涉及尋找顧問、財政困難或已參與OBB2.0計劃，市建局則可以按情況給予支援。

陳學鋒倡設立「代辦主導」維修機制

陳學鋒指，一如市建局多年前「需求主導」重建安排，讓舊樓業主可主動邀請屋宇署入場，代辦驗樓及修葺工程，前提是符合屋宇署「入場代辦」風險評估原則。他認為，必須設定某一合理比例業主同意下，屋宇署才會行使法定權力，委聘顧問及承建商代辦工程，事後向業主徵收費用。

寶安大廈近日兩度「冧石屎」，鄭泳舜指，當局應考慮率先針對該大廈，拆卸僭建簷篷。

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責任編輯：區綽彥