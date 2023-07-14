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【科研發展】中大醫學院成功突破肝癌免疫療法耐藥性　成功殺滅癌細胞

社會 15:08 2023/07/14

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(中大醫學院提供)

肝癌是世界上最常見的癌症之一。中文大學醫學院最近的研究揭示肝癌細胞能「適應」免疫療法，令這種目前最先進的癌症療法失效。研究團隊針對癌細胞的耐藥機制，成功增強了免疫治療的功效，並在肝癌動物模型上證實了其臨床潛力。研究成果已在國際權威雜誌《Gut》上發表。另外，團隊亦將開展嶄新的「聯合免疫療法」二期臨床試驗，旨在將研究成果轉化為臨床治療，造福病人。

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近年，愈來愈多患者接受臨床免疫治療，其中「免疫檢查點抑制劑」是肝癌最常用的免疫療法，但只對約20%的患者有作用。患者更有可能在治療過程中出現耐藥性。肝癌患者對免疫治療出現耐藥性的成因主要與免疫抑制的「冷」腫瘤微環境有關。

中大醫學院助理院長（研究）兼生物醫學學院教授鄭詩樂表示，研究團隊花了一年多的時間，建立了兩個對免疫治療耐藥的小鼠模型，以呈現人類「冷」肝癌的免疫環境。利用最新的單細胞測序技術，發現肝癌細胞繞過免疫治療的新分子途徑。當找到這些「逃生路線」時，進一步設置了「路障」，並通過聯合免疫療法成功消除了癌細胞。

鄭詩樂補充，這是全球首項表明肝癌細胞通過非遺傳機制『適應』免疫治療的研究，很高興能與臨床同事一同找出克服免疫治療耐藥性的精確方法。

中大醫學院生物醫學學院助理教授周京穎表示，以T細胞排斥和功能障礙為特徵的免疫冷腫瘤是當前免疫治療的瓶頸位。當我們通過這項研究找到能使肝癌腫瘤重新對免疫治療有反應的關鍵，便有希望將實驗室的研究成果應用在臨床上，讓更多患者可以受益於免疫療法。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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