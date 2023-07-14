【西貢鯨魚】帆船教練首發現鯨蹤　白沙灣遊艇會冀船隻與鯨魚保持距離

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白沙灣遊艇會的帆船教練昨日（13日）在西貢水域發現一條鯨魚，有專家估計為布氏鯨，漁農自然護理署亦確認，昨午接獲警方通知指在西貢牛尾海一帶水域發現一條鯨魚，署方將派員到該處附近一帶巡視。

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白沙灣遊艇會指，白沙灣遊艇會航海中心高級教練Lily Reid是首位目擊這海洋生物的人士，鯨魚為昨日參加該會夏季奇趣訓練營的學生帶來美妙時刻。白沙灣遊艇會總經理Paul Arkwright表示：「看到布氏鯨如此靠近本會的一艘安全船並浮出水面，真是令人驚嘆又感助。這對我們年輕的水手來說是一種享受，也絕對是我們海洋的生物多樣性正在改善的一個正面的跡象。」

Arkwright又說：「與任何野生動物一樣，所有船隻都應與它們保持距離，以避免打援它們而令它們帶來潛在的壓力，這一點很重要。」他補充：「我們相信被發現的鲸魚是以下3種的其中一種，布氏鯨及其品種的分類：艾氏鯨或角島鯨。鯨魚被發現時位於海岸的淺帶區，水深只有18米，張開的嘴展示了鬚鯨典型的捕食行為，儘管這也可能代表這種哺乳類動物感到困惑。」

白沙灣遊艇會正與香港水瞥、漁農自然護處及海事處緊密聯絡，期望對鯨魚的影響減到最低。

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