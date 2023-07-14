【迪士尼】好萊塢酒店疫後重開　首周預訂接近爆滿年底分批翻新客房

▲ 好萊塢酒店疫後重開，首周預訂接近爆滿年底分批翻新客房。（林宇翔攝）

相隔1年多，香港迪士尼好萊塢酒店翻新後今（14日）重開，酒店表示重開首周預訂率達98%，本月達9成以上，客人多來自內地及本地；酒店內2間餐廳重開首三天預訂已爆滿，對於暑假及年底旺季的遊客人數非常樂觀，未來3間酒店亦會陸續展開翻新計劃。

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因應政府於疫情期間的防疫及社交距離措施，迪士尼好萊塢酒店自2022年1月初起一直暫停開放及營業至另行通知，直至今日重新開放營業。酒店營運策劃及項目高級經理曾憲思表示，酒店重開初期客人反應十分熱烈，首周預訂率達98%，本月達9成以上，客人多來自內地及本地；2間餐廳重開首三天預訂已爆滿，當中自助餐廳「藝彩廚」下周預訂近乎爆滿。

▲ 酒店營運策劃及項目高級經理曾憲思。（林宇翔攝）

她指出，餐廳及酒店房價格因應通脹及食材價格上升而有所調整，強調與市場上調水平一致。她透露，酒店於停業期間，為大堂及兩間餐廳進行翻新，加入了「復仇者聯盟」等3部系列電影的元素。年底將翻新首批200間酒店房，預計18個月完成600間房，其後陸續展開渡假區內餘下2間酒店的翻新工程。

她又預告樂園渡假區7至9月目標招聘500名員工，以全職為主，以應付年底「魔雪奇緣世界」園區開幕及萬聖節活動等；將於7月26日至27日在香港迪士尼樂園酒店舉辦招聘會。

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記者：陳麗娜