【科研發展】中大引入組合式機械人治療前列腺癌和腎癌　冀減少公立手術輪候時間

▲ 中大引入多組合機械人系統。(中大醫學院提供)

中文大學醫學院泌尿科手術團隊於今年5月引入嶄新的組合式機械人手術系統，並進行了該新型手術系統在大中華地區的首次臨床測試。團隊成功運用新系統在威爾斯親王醫院為10名病人完成根治性前列腺切除手術，手術效果令人滿意。

最新影片推介 :

中大醫學院手術團隊於2005年在威爾斯親王醫院率先引入機械人手術系統。自此，香港不同醫院逐漸採用機械人手術系統進行各式各樣的手術程序。然而，現有的一體式機械人系統在靈活性方面存在局限，系統無法輕易在手術室之間轉移，而機械臂的配置亦有預設。為了克服這些限制，更多新型機械人手術系統相繼被開發出來。

新的組合式機械人系統將以往設置在同一組機件的四個機械臂，分拆成為獨立、可移動的裝置，方便運輸及定位，亦加設一個具三維手術視野的開放式控制台系統，同步分享影像給手術室內的其他人員觀看。

中大醫學院外科學系泌尿外科組名譽臨床副教授余知行表示，新型的組合式機械人手術系統具有可移動的機械臂，可以配合不同手術將機械臂調配於不同的手術室。長遠而言，研究團隊期望在現有機械人手術系統和新系統的配合下能有助醫護更有效調度手術資源，從而縮短公立醫院的手術輪候時間。

中大醫學院團隊初階段會使用新系統來治療前列腺癌和腎癌患者。團隊已成功運用組合式機械人系統完成10次根治性前列腺切除手術。根治性前列腺切除術是針對原發性前列腺癌的一種根治性療法，將患者的整個前列腺以及在若干情況下將周圍的淋巴結切除。

所有利用新系統完成手術的患者均沒有出現任何嚴重併發症，他們手術後控制尿失禁的效果亦非常好，有一半的患者在手術後一個月內不需要使用任何軟墊防止失禁。研究團隊將初步結果與以往的單孔或多孔機械人手術系統的臨床數據進行比較，發現新系統的表現令人滿意

以新型組合式機械人手術系統進行根治性前列腺切除術的臨床研究數據

手術時間中位數 約182分鐘 失血量 200毫升 手術後住院時間中位數 3日 手術後患者拔除尿管的日數 8日內

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，除了機件的靈活性增加，觀察到此新型機械人系統的另一個優點，是任何對操作機械人手術系統熟練的醫生，操作新的組合式系統均可以輕鬆上手，不受學習曲線影響手術效果。此外，開放式控制台系統所具有的三維手術視野更可以加強手術室內的培訓及示範。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋