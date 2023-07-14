【宅男女神】Miko「翻版林明禎」Miko再出個人寫真　黑絲上陣拍《Miko・琪幻日記》

來自馬來西亞、被封為「翻版林明禎」的黃潔琪（Miko Wong），網絡上人氣超強，其個人YouTube頻道達12萬多訂閱，IG更坐擁逾85萬用戶追蹤。Miko除了有24吋小蠻腰的完美身形，甜美笑容加上率真可愛的個性，讓她不單成為男士們的性感女神。

現年29歲的Miko期待透過第二本個人寫真集《Miko・琪幻日記》記錄自己由女孩成長為輕熟女生的過程，是次寫真集走訪大馬、台灣及香港三個地方取景拍攝，當中不乏居家服、水着及內衣照，更有讓人心跳加速、誘惑度MAX的濕身、黑絲等近30個不同造型。

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穿短裙配黑色魚網絲襪

既然是記錄Miko的成長，曾任Showgirl的她重新演繹性感車模制服：「這個頭髮跟妝容就是7、8年前的我！」

戶外拍攝期間，Miko不止吸引途人的注目，竟連蟲蟲亦被Miko的身材迷倒，飛進她的nude bra裹面，讓她大呼尷尬：「有蟲飛進我的胸裏面，重點牠飛錯地方，牠飛到我的nude bra裏面黏住，你懂嗎？我覺得那蟲一定是公的！」

而另一個讓男士們引頸而待的重點造型，相信是Miko的黑絲女教師LOOK，白裇衫、短裙配黑色魚網絲襪，展示驕身段。

她表示：「為了這本寫真集，團隊同我都付出了很多，我哋試過為咗清晨嘅陽光凌晨4點出發，又試過在11度的天氣濕身，我的手指都冷到沒有知覺，還因為胃痛突然來襲有點不適，但是為了讓你們喜歡，我都可以的！」

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快閃書展與粉絲見面

Miko瞓身演繹多款迷人甫士冧粉絲外，宣傳工作同樣照顧不同地區的支持者，本月22及23日，將不定時快閃書展，與香港的Fans近距離交流：「時間方面，我先賣個關子，大家記得留意我的IG，嘻！我超期待這次來香港書展見大家，當然也要吃香港的美食，好想快點來啦！」

她透露除來港宣傳寫真集，亦會到台灣與當地Fans見面，因此這次的訪港之旅逗留時間較短：「希望再能來香港工作，那我們就可以快點再見啦！」

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