【代糖爭議】世衞將代糖「阿斯巴甜」列為2B類致癌物　未有改變建議攝取量

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世衞轄下的國際癌症研究機構宣布，將常用於無糖可樂和香口膠等的人工代糖「阿斯巴甜」（Aspartame），列為「第2B類致癌物」，指透過對人類和動物的研究發現有限度證據，顯示阿斯巴甜可能與肝癌有關，但未有評估人類攝取多少阿斯巴甜才會構成風險。

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世衞與聯合國糧農組織的「食品添加劑聯合專家委員會」同日指出，未有具說服力的證據顯示阿斯巴甜會構成危險，維持建議攝取量不變，即每公斤體重每日可最多攝入40毫克阿斯巴甜，強調只是建議要適度攝入，並非完全停止食用。委員會重申，一名體重60至70公斤的成年人，每天要喝超過9至14罐無糖汽水才會有風險。

世衞將超過300種物質列為「第2B類致癌物」，包括蘆薈萃取物、泡菜和木工製品，代表可能會致癌。美國食品和藥物管理局表示，不同意世衛今次結論，強調「可能致癌」不等於阿斯巴甜確實與癌症有關。食品和飲料行業協會則說，世衛獨立專家小組的評估表明阿斯巴甜是安全的，對於想要減少飲食中糖分的人們來說，阿斯巴甜是一個不錯的替代選擇。

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責任編輯：陳展棋