【着數優惠】KeeTa「十億激賞」新優惠 逢周四、五、六「全民免運費」

▲ KeeTa 計劃投入 300 萬元推出「全民免運費活動」。

美團旗下外賣平台 KeeTa 上月底業務範圍加速拓展至深水埗、油尖旺更多地區，延續猛烈攻勢，計劃投入 300 萬元推出「全民免運費活動」，為消費者提供免運費優惠。 即日起，每週四、週五、週六均為「免運費日」，活動期間，平台上所有用戶每日可獲得一張無門檻免運費券，直接免除訂單運費，活動將持續至 7 月底。

這是 KeeTa 在香港市場推出的第三次「免運費日」活動，亦是投入力度最大、活動期最長、 覆蓋範圍最廣的一次。 公司發言人表示，運費高是香港消費者使用外賣服務的最大阻力之一，公司在之前的兩次免運費日活動中看到，消費者對免運費優惠反應熱烈，因此我們決定加大優惠力度和覆蓋範圍。未來，公司將持續關注用戶需求，在確保用戶體驗的基礎上，帶來更多優惠。

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300元新人優惠大禮包

7 月 5 日，服務範圍擴大至荔枝角、大環鶴園地區，區內用戶除了可享受 300 元 新人優惠大禮包，同時亦可參與本次「免運費日」優惠活動。此前，更推出「十億激賞」新人優惠，每位新註冊用戶可獲得 300 元新人優惠大禮包，本輪「免運費日」活動，則是在前期優惠基礎上「加碼」。

▲ KeeTa 計劃投入 300 萬元推出「全民免運費活動」。

今次的免運費活動，新舊用戶均可享受，且無需額外訂閱會員，活動期間，用戶打開 KeeTa App 即可領取免運費優惠。同時，本次免運費活動不設最低消費門 檻，根據餐廳自主設訂的最低消費額，訂單金額低至 50 元，亦可同時使用其他優惠券。 此外，本次免運費優惠亦不限制餐廳使用，KeeTa 平台全部餐廳均參與其中，覆蓋中菜、西 餐、日本菜、東南亞菜、快餐、西餅及麵包、咖啡飲品等各式餐飲類別。麥當勞、美心 MX、 KFC、越北餐飲集團、吉野家、Pacific Coffee 等知名品牌，以及華御結、鴻福堂、南記粉 麵、元朗冰室等本地熱門餐廳均有覆蓋，用戶可隨意挑選。

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▲ KeeTa 計劃投入 300 萬元推出「全民免運費活動」。