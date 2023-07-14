【科研發展】科大及中大發現染新冠或致妊娠晚期併發症　呼籲孕婦接種疫苗

▲ (科大醫學院提供)

科大和中大發現，新冠病毒或會導致妊娠晚期併發症。研究發現新冠會顯著改變胎盤的基因調控，為研發更好的治療方案提供潛在分子靶點，或減輕新冠對母體和胎兒健康所造成的負面影響。研究結果已於2023年7月3日在科學期刊《自然-細胞生物學》上發表。

科大生命科學部副教授、科大表觀基因組研究中心主任梁子宇，及中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤領導的研究團隊，從七名COVID-19患者和七名健康捐贈者的母胎界面樣本中發現，感染新冠病毒會上調干擾素相關基因，顯著增加母胎界面的免疫反應，或會令胎兒出現炎症、缺氧及氧化壓力等風險。同時，他們發現母胎界面中的血管生成基因失調，有機會導致胎盤血管形成異常，限制胎兒發育。

團隊表示，研究觀察到的分子變化很大可能是由母親在初次感染病毒時對其產生的反應所導致，而不是病毒直接影響胎盤中的母胎界面組織。

潘昭頤表示，以往擔心新冠病毒病對孕婦和胎兒可能會產生負面影響的憂慮是真確的，因此避免感染是減低有關風險的關鍵。計劃懷孕或已懷孕的女性請按時接種疫苗。隨著社會走向復常，市民檢測的意慾下降，我建議出現症狀的孕婦必須接受快速抗原檢測，一旦確診，需盡快通知醫護人員以便提供相關醫療建議和跟進，包括增加胎兒監測。

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責任編輯：陳展棋