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【樂壇校長】譚詠麟患病4日體重急跌15磅　臉頰凹陷粉絲憂阿倫健康響警號

娛樂 16:37 2023/07/14

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下月將踏入73歲的「樂壇校長」譚詠麟，經常做運動保持健康體魄，熱愛踢足球的他不時相約圈中藝人踢波，非常專注健康生活。

今日（7月14日）卻突然傳出譚詠麟身體響警號的消息，令一眾網民十分憂心。

【溫拿樂隊】成軍50年友情不變　陳友爆阿B阿倫豔遇最多

譚詠麟在微博上載最新近照，可見其面容消瘦至臉頰凹陷，疲態盡現。他留言透露自己因生病，體重在4日間急跌15磅，他寫道：

在7月10號那天發完對上那條微博之後真的⋯⋯病了，醫生說流失汗水太多變成沒有抵抗力比機會病菌入侵總共瘦了15磅尚有下滑跡象🧐不過今天早上已有好轉開始有胃口食返嘢了😉💪👌

不少網民紛紛留言問候，並叮囑近日天氣炎熱，謹記要多補充水份，以免中暑。

點擊圖片放大
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回看其微博，早於7月10日當天，譚詠麟已發文自爆經過在台上落力演出後，體重輕了約6磅：

一場廣州海心沙演唱會從上台前到演出完畢之後汗水令我減輕了5 －6斤😅所以要馬上補倉😁，順帶一問前晚看過的朋友有什麼意見及想法呢？🧐可以讓我作為一個參考🤔 

譚詠麟自爆4日體重暴瘦15磅。（微博圖片）

近月譚詠麟頻頻騷接騷演出，下月更與拍檔彭健新、葉智強、鍾鎮濤及陳友組成的溫拿樂隊，於紅館舉行成軍50周年演唱會。

而且，紅館騷由原本5場增加至7場，看來譚詠麟要多加休息，免得粗勞過度，體力透支！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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