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【童樂居案】涉虐打4幼童前女職員囚1年　官斥被告令幼童雪上加霜

社會 16:06 2023/07/14

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涉虐打4幼童前女職員囚1年，官斥被告令幼童雪上加霜。（資料圖片）

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中50歲前女職員涉襲擊4名不足3歲的兒童，包括拍打頭部及拉扯手腳。女職員經審訊後，早前被裁定4項虐兒罪，今（14日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官判刑時指，事件若非被附近的人發現，幼童未知何時才能逃出生天，其行為說穿了就是體罰，斥被告行為令幼童雪上加霜，就4罪判被告監禁1年，並拒絕其申保釋候上訴。

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女被告陳綺雯（50歲），報稱幼兒工作員，否認4項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。控罪指，被告於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為年滿16歲而對2歲女童V、2歲男童B、3歲男童F，以及1名身份不詳的兒童負有管養及照顧責任的人，而故意襲擊上述4名兒童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

裁判官判刑時指，被告於背景報告中提及，她重複觀看閉路電視片段及索取法律意見後，才意識自己的行為粗魯。裁判官指，惟被告對幼童施襲後，幼童反應非常明顯，被告不可能不知其行為粗魯。

裁判官指，被告未有遵循其照顧幼童的職責，其行為說穿了就是體罰，如此行為視幼童的福祉及尊嚴置之不顧，被告是用粗魯、危險及罔顧孩童的方式令自己便利。

裁判官續指，事主因家庭問題未能與父母同住，而在童樂居留宿，惟他們卻受到被告如此對待，這對他們來說是雪上加霜。

裁判官指，本案幼童正值發育，不懂向人求助，事件若非被附近的人發現，幼童未知何時才能逃出生天，遂就4罪判處被告監禁1年，另拒絕被告申保釋候上訴。

控方案情指，被告案發時曾拍打2歲男童B頭部，令B失平衡，以及拍打2歲女童V頭部10下，再拍下V附近的孩童頭部。此外，被告亦於3歲男童F如廁時拉扯其右手，令F站在地上。

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記者：梁錦麟

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