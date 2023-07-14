Philips 家電「夏日消費大贈送」 購物滿指定金額再送旅行箱或外置充電器！ 嚴選高CP值家電推介

想買新家電提升家居生活質素？Philips家電在7月舉行的「夏日消費大贈送」，除了精選家電以更優惠價發售外，更加碼贈送禮物，只要購物滿$1,600或$3,600，就可以分別換領Philips USB 外置充電器和比利時品牌Hedgren 20吋行李箱！這次特別為大家精選了各款高質家電，即拎住消費券去掃貨！



購買滿$1,600送Philips USB外置充電器DLP9520C (價值: $338)

纖薄時尚的鋼琴面黑色機身上，具備LCD顯示器反映電源量，而10,000mAh的超大容量安全鋰聚合物電池，可支援USB A及USB C的快速充電，及無線充電輸出，可以同時為最多4個裝置充電，為短旅行必備的裝置。

廚房必備 – Philips All-in-One 智能萬用鍋 HD2151/80

下班後想喝一碗熱騰騰的「老火湯」？Philips All-in-One智能萬用鍋約30分鐘就可以烹調好一碗靚湯，透過「快速壓力釋放技術」，只需7分鐘便能安全完成排氣自動降壓，30分鐘就可以煮出美味佳餚*。



產品特點:

• 「味道調控系統」以精準的壓力將肉類的鮮嫩度提升22%

• 肉汁含量提升42%**

• 快速壓力釋放技術，7分鐘完成自動降壓

• 使用者界面簡單易明，方便操作



建議零售價：$1,998

限時贈品：額外不銹鋼專用內鍋和Sage美國抗菌木纖維砧板（價值$338）



*牛肉從加熱到完全降壓只需 30 分鐘，而傳統煮食爐則需要 60 分鐘

**與 Philips All-in-One 智能萬用鍋 3000 和煮食爐相比，測試 WBSF 以及豬肉和雞肉的水分流失

▲ 3000系列All-in-One智能萬用鍋只需7分鐘就可完成自動降壓，另設有味道調控系統，輕輕鬆鬆就可炮製出各款美食。

▲ 簡單易明的使用者界面方便操作，備有35款預設煮食模式。

有效淨化家中空氣 - Philips智能空氣清新機 AC0850/31

雖然疫情好像已過去，但時刻都需要保持家居空氣潔淨，避免身體不適「手尾長」。要預防的話最好為房間增添一部空氣清新機！Philips智能空氣清新機AC0850/31，採用NanoProtect 納米級防護複合HEPA濾網，可過濾99.9%流感*。



產品特點:

• 過濾面積高達 24 平方米的房間**

• 每小時 190 立方米的潔淨空氣率 (CADR)

• AeraSense智能感測器，每秒1000次的速度精確地測控空氣中的超微細粒子



建議零售價：$1,798



*測試機構為歐洲Airmid ，於28.5立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試10-20分鐘。

**藉由空氣通過濾網作計算，將潔淨空氣輸送率(CADR)除以房間大小(48立方米)而得出之一次淨化理論時間(假設房間地面面積為20平方米，高度為2.4米。)

▲ Philips智能空氣清新機體積細小，適合放在房間内，16 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間*，將潔淨空氣分佈到房間每個角落，守護身體健康。

*藉由空氣通過濾網作計算，將潔淨空氣輸送率(CADR)除以房間大小(48立方米)而得出之一次淨化理論時間(假設房間地面面積為20平方米，高度為2.4米)。

▲ 可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠*

測試機構為歐洲Airmid ， 於28.5立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試10-20分鐘。



組合優惠：

Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機 STH7060/86 + 口感智選IH電飯煲 HD4539/62

想享受「折上折」優惠？只要一齊購買這兩部Philips皇牌產品，就可以換購限時禮物，雙重享受！



Philips 2合1手提式蒸氣掛熨機STH7060/86

在出門前才發現衣物有很多皺摺？7000系列2合1手提式蒸氣掛熨機可以30秒快速完成預熱，配備可調校角度蒸氣噴頭，可以作水平熨燙及垂直掛熨。



產品特點:

• OptimalTEMP免調校溫控技術

• 尖角設計針對細緻部位

• 可更換的水箱 : 100毫升和200毫升

建議零售價: $898

▲ 可調校角度蒸氣噴頭，能針對熨平細緻部位的縐褶，如衫鈕旁、衣領和打褶的服裝。

▲ 隨機附送StyleMat水平/垂直兩用熨燙衣墊連收納袋、隔熱手套，令熨過程更方便。

Philips 口感智選IH電飯煲HD4539/62

採用3D立體IH電磁感應加熱技術，可以全方位加熱，讓米飯粒均勻受熱。



產品特點:

• 3D 立體IH電磁感應加熱技術

• 8 層添加麥飯石塗層內鍋，6 倍以上的防刮性能*

• Taste Select 技術可自訂口感

*與 Teflon 塗層比較的防刮性能測試，Philips 電飯煲，HD3115



建議零售價: $998

建議推廣零售價: $858



兩件產品組合價: $1,756

▲ 5000系列口感智選IH電飯煲採用3D立體IH電磁感應加熱技術，可以全方位加熱，讓米飯粒均勻受熱。

▲ 8 層添加麥飯石塗層內鍋讓更強力的熱循環滲透每粒米飯，同時具備6 倍以上的防刮性能*。

*與 Teflon 塗層比較的防刮性能測試，Philips 電飯煲，HD3115



購買滿$3,600送Hedgren Principal 系列行李箱20吋 (價值: $1,599)

只要購買指定家電滿$3,600就可換領比利時品牌Hedgren行李箱一個，適合暑假心思思想外遊的您！20吋的行李箱適合作手提行李，節省廉航的行李費。而行李箱配置防刮花表面及防水袋設計，外表極時尚，適合對功能及外表均有要求的您！

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機DE5205/39

夏天雨季會令濕度高，容易滋生細菌之餘，衣物亦難乾，出現噏味。備乾衣模式，以最高風速運作，可減少室內乾衣時間。



產品特點:

• 抽濕量高達 25 公升/日*

• 獨立空氣淨化模式，潔淨空氣輸送率 (CADR) 達 270 立方米/小時**

• 一機三用，抽濕、乾衣和吹送乾淨空氣

• 一年四季適用

• 4.5星之選

建議零售價$4,888

限時贈品：NanoProtect S1 HEPA濾網 FY1119乙個 (價值: $298)



*由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003（25 公升/日測試條件：溫度 35°C，相對濕度 90%）及 ANSI/AHAM DH-1:2008（12 公升/日測試條件：溫度 27°C，相對濕度 60%）進行測試

**由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試

▲ HEPA 濾網能吸附小至 0.02 微米的粒子*,保護家居遠離 PM2.5、細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑、氣體及其他污染物入侵。 *利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。

▲ 5自動模式下，風扇速度會自動調節，到達最佳除濕效果，保護免受黴菌侵害。

全新「革命性升級氣炸鍋」 - Philips雙速萬用氣炸烤焗爐 HD9880/90

全球第一空氣炸鍋品牌*Philips推出全新的7000系列雙速萬用氣炸烤焗爐，以嶄新Rapid CombiAir雙速空氣循環技術打破傳統氣炸規限，可自動調整烹調的時間、溫度和風速，並提供多達22種烹調功能，為您解鎖更多元化的煮食可能。



產品特點:

• 食物溫度計輕鬆掌握食物完美溫度

• 全新自動烹調程式，從此告別猜測配備具有完整清潔程序的 QuickClean，比市場上其他空氣炸鍋都更容易清潔

• 烹飪速度提升40%，最多可節省70%的電力**

• Rapid CombiAir雙速空氣循環技術，提供高、低兩種風速選項



*數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 ，2022 年數據 ，2023 年 2 月進行的市場調查

**對比 A 級焗爐烹調一隻雞（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200度，無預熱）的能源費用。根據使用產品HD9280、HD9650、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。

▲ 22合1烹調功能，提供煎、炒、烤、焗、炸、解凍、翻熱、保溫、 燜、燉、風乾等22種不同烹調方法，帶來源源不絕的靈感。

▲ 隨機附送食物溫度計，讓您炮製完美至愛的肉類美食，輕鬆掌握肉類的生熟程度。

組合優惠：

Philips 無線直立式吸塵機 XC8043/61 + Philips口感智選IH電飯煲HD4539/62

想保持家居一塵不染，一部強效吸塵機絕不可少！Philips無線直立式吸塵機XC8043/61 配備 360度全角度吸扒及床褥吸扒，可有效捕捉99.7%微塵和污垢*



產品特點:

• 電力長達 70 分鐘，強力模式 28 分鐘

• 配備 LED 照明燈

• 配備窄縫吸嘴、毛刷及額外配件

建議零售價: $3,888

建議推廣零售價: $2,888

*利用 Philips 根據國際標準 IEC60312-1 研發的粗塵垢測試。2018 年 1 月。「推動一下」指推動吸塵機向前及向後一次的動作 。

▲ 8000系列無線直立式吸塵機外形纖巧兼靈活易用，獨特設計有效地清潔狹窄且難以觸及的位置隙。

▲ 配備不同吸扒，亦可轉換成手提式吸塵機，最適合用於床褥和布藝家具。

組合優惠 (吸塵機 + 電飯煲): $3,746

於「夏日消費大贈送」購物滿指定金額再送禮品！

由 7月7日起至7月31日，只要到AEON（不包括於「AEON升級家居自選組合 Summer Set Sale」）、百老匯、豐澤電器、HKTVmall Philip飛利浦家電旗艦店、蘇寧、祟光百貨Sogo及永安百貨指定零售商，選購指定的Philips家電產品包括吸塵機、空氣清新機、抽濕機、熨衣護理及廚房產品（廚房產品並不包括飲水機及濾水器），並以單一電子消費滿$1,600或以上，即何獲贈Philips USB外置充電器DLP9520C乙個；消費滿$3,600或以上，即何獲贈Hedgren Principal系列行李箱20”黑色乙個。數量有限，送完即止（受條款及細則約束）。

查閲活動詳情：https://da.philips/4417GXz



- 選購指定Philips家電產品以單一電子消費滿$1,600，即可獲贈Philips USB 外置充電器 DLP9520C (價值: $338)。

- 選購指定Philips家電產品以單一電子消費滿$3,600，即可獲贈Hedgren 黑色20”手提旅行箱(價值: $1,599)。



(特約)