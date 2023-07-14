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【思家大戰X靈戲逼人】4美女抬住張振朗出場　炎明熹姑丈即場獻唱《好想約你》

娛樂 16:11 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《思家大戰》

由李思捷主持及監製的TVB遊戲節目《思家大戰》第三季，周日（7月16日）播出一集，有張振朗率領的「靈戲逼人」隊，成員包括龔嘉欣、劉穎鏇、江欣燕和阮嘉敏。

至於對手是由Gigi炎明熹大姑丈率領的「Gi朋戚友」隊，成員有細表哥細Y、表姐兼炎明熹後援會會長JY、表哥大Y和細姑丈Arwick。

【Give Me A Chance】胡鴻鈞轉會入索尼出首支個人國語歌　與炎明熹合唱《愛是帶種缺陷的美》

Gigi又晒火星話

今集氣氛熱鬧，「靈戲逼人」隊一班女隊員抬住振朗出場，相當架勢。而「Gi朋戚友」隊則獲Gigi親臨現場支持打氣，她並大晒招牌火星話：「大家都加油，我無話可說！」

當思捷問到有冇貼士畀大姑丈，Gigi再晒搞笑功說：「唔好咁緊張，今日你做Gigi。」

姑丈即場唱《好想約你》。

之後大姑丈應思捷要求即場高歌，大姑丈獻唱Gigi的《好想約你》，Gigi聽後再放笑彈：「我以後都唔使唱歌喇，好勁呀！」

問答環節氣氛同樣熾熱，龔嘉欣上台搶答問題時、化身《靈戲逼人》的女鬼雲柳芳，更鬼馬地匿在思捷身後嚇他，大晒可愛萌爆面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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