【返老還童】45歲富豪花費千萬「換血」抗衰老　宣告計劃失敗：看不見任何成效

▲ 45歲富豪花費千萬「換血」抗衰老，宣告計劃失敗。

為求「返老回春」美國有一名45歲富豪早前不惜斥200萬美元巨款（約1,560萬港元），讓30名醫生為他度身訂做療程，並啓動「換血」回春法，透過輸入親兒血漿，以減緩老化速度。事件曝光後，瞬即引起坊間爭議，至於令人關注的效果，富豪本人上周四（6日）於社交平台揭盅，親自認證換血療法失敗，因在其身上未見任何效益。

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不惜斥200萬美元

根據外國傳媒報導，美國45歲科技富豪Bryan Johnson早前開展了「三代換血」療法，Bryan除了把17歲兒子的1公升血液注入體內；他也把自己的1公升血液捐給70歲父親，希望可以從中獲得抗衰老效果。而且換血過程並非單純由A體内抽血直接注入B體内，而是先使用儀器把捐血者的一公升血液，先分離成血漿、紅血球、白血球和血小板。

儘管過程非常繁瑣，不過，Bryan本人於上周四（6日）卻正式於Twitter上宣布有關計劃以失敗告終，指經過一輪生物數據分析，未見到換血療法於其身上有任何成效。至於其父親的換血成果，則仍待驗證，他指不排除「對生理年齡較大的人或某些條件才有益」。

事實上，聯邦食品和藥物管理局（FDA） 曾在2019年發聲明，亦提醒大眾換血療法尚未通過嚴格測試，並强調使用血液治療有風險。

嚴格控制作息飲食

除了換血計劃，Bryan為實現回春對自己生活亦有嚴格限制，除遵守素食飲食計畫，每日服用富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，限制每日攝取1,977卡路里以内的熱量；並習慣用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、用牙線清潔牙齒。

此外，Bryan每日早上都會健身鍛鍊1小時，每周進行3次高強度鍛鍊。最後，他還公開了睡前習慣，表示會戴上抗阻藍光的專用眼鏡2小時，以維持睡眠品質。更驚人的是，由於Bryan常監測自己的生命徵象（vital signs），所以他在睡前還會將自己連接到一台機器，在半夜睡著時，機器會計算他在期間的陰莖勃起次數，以時刻觀測自己能維持得和青少年一樣。

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責任編輯：羅嘉欣