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【西貢鯨魚】漁民稱鯨魚闖入海灣非「好兆頭」　或預示風災及海嘯來襲

社會 16:23 2023/07/14

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西貢海面昨日傳出鯨魚蹤影後，今日有大批傳媒及攝影愛好者都湧至西貢。（曾秋文攝）

西貢海面昨日傳出鯨魚蹤影後，今日（14日）有大批傳媒及攝影愛好者都湧至西貢，希望一睹其廬山真面目。消息指，有攝影愛好者今早9時許在西貢糧船灣海面拍得該條懷疑「布氏鯨」。

本報記者今日到西貢碼頭一帶了解，據在碼頭擺檔租船環島遊的華叔表示，今早有行家聲稱目睹該條「布氏鯨」在火石洲附近游出大海方向，目測體積約如一艘20米長的西式遊艇，漁民相信她已游出大海。

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華叔表示今日專程租船出海看鯨魚的人不多，對生意沒有太大幫助。惟他指出，一般漁民都相信有鯨魚闖入海灣不是好兆頭，多數代表有風災及海嘯。

市民王先生今日帶同2名兒子到西貢「放電」，他表示昨日（13日）觀看網上片段後都不敢相信香港有這麼大條的鯨魚出沒，自己從來沒有親身見過鯨魚，希望牠盡快游回大海，以免被船隻傷及。而2名兒子則表示稍後乘船出海時希望可以看到該條鯨魚躍出水面的景象。

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記者：曾秋文

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