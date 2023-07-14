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【奶粉加料】年輕媽媽為瞓好覺在奶粉「加料」　9個月大男嬰慘遭毒死

兒童健康 19:46 2023/07/14

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男嬰喝了加料奶粉，慘遭毒死。

為了令BB安眠，自己可以有覺好瞓，有狠心媽竟於奶粉「加料」。美國佛州一名17歲母親，原打算在奶粉加入可卡因，結果卻加錯了份量足多讓10名成人死亡的芬太尼（Fentanyl），導致出生僅9個月的男嬰死亡，涉事母親被控嚴重過失殺人和持有管制物質等罪名。

據《紐約時報》報道，事發於6月26日，一名9個月大的男嬰被發現在家中失去心跳，沒有反應，即使警方到場做心1肺復蘇，及後送院搶救均無均。最初男嬰的母親堅稱不知發生甚麼事，不過，法醫檢驗男嬰遺體，竟驗出其體內有芬太尼，而且份量多到足以殺死10名成人。

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男嬰母親最終承認，當日她很累想小睡片刻，又擔心被BB阻住，於是在沖奶時加料，她以為自己加了可卡因，沒想到是加了芬太尼。其離譜的行徑，令當地警長痛批她失職，

哪個母親會這樣做？我無法想像任何母親會對自己的孩子做出這種事！任何人都不應該因為這種可怕的藥物而失去生命，尤其是無辜的嬰兒。

芬太尼（Fentanyl）作為強效類鴉片止痛劑，經常被當成原料混入可卡因、海洛因等毒品，使用者經常在不知情狀態下使用過量用量、引發副作用死亡。由於涉事母親尚未成年，因此警方未有公布其名字，目前她被控嚴重過失殺人和持有管制藥物等多項罪名。

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責任編輯︰王明芳

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