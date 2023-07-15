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【全民造星V】大熱「蚊香」Lyman Heung呼聲最高　KC+Taco+亨仔觀眾緣與實力兼備

娛樂 00:10 2023/07/15

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

ViuTV皇牌節目《全民造星V》總決賽於7月16日於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，入圍十強的參賽者希晉（王希晉）、王鋒、Taco（黃泓祖）、Lyman Heung（香胤宅）、亨仔（陳鎮亨）、Snoopy（詹仕偉）、Tsoul（田曜誠）、Ash（盧信宥）、Nathan（魏念恩）、和KC（黃家灝）將於舞台上分出勝負。

今屆的人氣王「蚊香」Lyman Heung於各大平台上的呼聲最高，不論是十強造型照或濕身拉票片的讚好數量都位居榜首位置，甚有觀眾緣。其他人氣參賽者包括KC、Taco、亨仔等亦甚得觀眾歡心，獲得不少粉絲留言為他們打氣。

【全民造星V】Lyman表演獲陳詠燊讚擁國際級水平　「蚊香」香胤宅連續3年獲最佳教師獎

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Lyman成今屆人氣王

《全民造星V》自海選開始便引起觀眾關注，不少粉絲亦努力為偶像應援打氣，各參賽者於網上討論區備受網民熱議。

來到總決賽，觀眾都有自己的心水，從網上討論焦點及社交平台上的反應可見，今屆的人氣王非Lyman Heung莫屬。

【全民造星V】首屆三地全民投票見證冠軍誕生　10強參賽者施展渾身解數拉票

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從小喜愛表演

被視為高水準參賽者的Lyman自9歲便被老師選中參與《The Pirates of Penzance》的演出，熱愛藝術表演的他接受國標舞舞蹈訓練，並於15歲贏得首個全國交際舞冠軍，且成為香港代表遠赴世界各地參賽。

曾就讀酒店管理學位的Lyman憑努力獲得父親認可，轉讀演藝學院深造音樂劇，其後再到英國肯特大學修讀戲劇及劇場藝術研究學士學位。

大學時期的他加入了校內的國標舞社團並擔任社團的編舞、導師和主席，才華洋溢的他學過現代舞、芭蕾舞和嘻哈舞蹈。

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揚威海外

在2016年，Lyman轉赴紐約在舞蹈工作室教授跳舞，並連續3年榮獲「最佳教師獎」。

之後於2020年，Lyman於公開遴選中突圍而出，成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員。

從小便被發現擁有表演天賦的香胤宅是香港舞蹈家及紐約百老匯音樂劇演員，首輪比賽的評判陳詠燊導演曾大讚Lyman擁有罕見的雌雄同體氣質，屬爆燈級演出，稱其表演擁有國際級水平。

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實力參賽者競逐冠軍

今屆有不少具備實力及人氣的參賽者，截自7月14日中午的社交平台數據顯示，FaceBook內的十強造型照片最愛歡迎的三位參賽者為7022票的Lyman、3983票的亨仔及3283的Snoopy。

IG方面，十強造型照片中最受歡迎的三位參賽者為9575的Lyman、3609票的Taco及3205票的KC。拉票濕身片中最受歡迎的三位參賽者為11840票的Lyman、3696票的KC及2291票的Taco。志氣Bite影片中最受歡迎的三位參賽者為6626票的Lyman、2098票的KC及1696票的Nathan。

究竟《全民造星V》最終冠軍誰屬？

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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