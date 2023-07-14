【控煙諮詢】盧寵茂指控煙策略是「真諮詢」 籲市民建立自覺文化餐廳有人吸煙「睥住佢」

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衞生事務委員會今日控煙策略，民建聯議員陳永光問道控煙辦的成效，指市民投訴完等控煙辦到場，吸煙者往往已經離開，問會否利用閉路電視等錄影影片協助執法。盧寵茂亦指，今次控煙策略是「真諮詢」。

盧寵茂說，政府會考慮這些影片做證據，但長遠希望共同建立控煙文化。他說市民在巴士站等車時會自動排隊，「唔會有警察用法規話你一定要排隊」，證明一個高質素社會可透過市民的行為共建文化。「講得粗俗少少，大家睥住佢。有人喺餐廳攞枝煙仔出嚟，全場所有人睥住佢。我唔相信佢一個打咁多個。」「A4聯盟」議員楊永杰則認為，政府應該加強戒煙及控煙宣傳，讓市民討厭吸煙，「唔一定需要睥」。

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自由黨議員邵家輝表示，政府控煙工作不宜太極端，指不少負擔到的市民仍會吸煙，最終只會加劇私煙問題，又質疑政府提出擴大煙包健康忠告圖像面積至100%，是矯枉過正。至於政府提出，研究禁止某一年期後出生的人士買煙，即「煙草終局」的建議，邵家輝認為，做法剝奪某一代市民吸煙自由，認為當局要作出平衡。

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記者：陳展棋