【行政立法】李慧琼：鄭雁雄致辭提醒議員既要敢於問責　也要善於溝通

▲ 鄭雁雄與立法會議員合照。（李慧琼FB圖片）

中聯辦主任鄭雁雄今日到訪立法會，與全體立法會議員午宴，鄭致辭時談及行政立法關係時強調，監督需要下苦功，最需要是堅持辯證思維，深知過猶不及，不及也是過；深知最好的批評，是有質疑有建議的。

民建聯主席李慧琼表示，這提醒議員，在愛國者治港下，議員在行使監督權時，既要敢於質詢、敢於問責，也要善於溝通、善於協調，提出建設性及具可行性的建議。

李慧琼會後見記者時表示，午宴期間與鄭雁雄討論多項對接國家的事情，包括香港電子支付錢包、回鄉證編號等。李慧琼向鄭雁雄表明，希望在政策銜接上，讓市民可以更好融入國家。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀則引述鄭雁雄提醒，世界有變局，香港越有發展機會。她又讚揚鄭雁雄說話非常貼地親切。對於鄭雁雄強調，行政立法關係互相制衡和配合，議員可以提出批評，葉劉淑儀認為，是對議員有很大的鼓勵。

實政圓桌議員田北辰會後表示，回顧自己從政多年來，除了批評之餘，亦會提出替代方案，惟不少聲音都指責他「唔識做」，是「壞孩子」，他今日聽完鄭雁雄發言後，覺得實政圓桌多年來並無行錯路。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸