  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 17:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行政立法】李慧琼：鄭雁雄致辭提醒議員既要敢於問責　也要善於溝通

政治 16:42 2023/07/14

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

鄭雁雄與立法會議員合照。（李慧琼FB圖片）

中聯辦主任鄭雁雄今日到訪立法會，與全體立法會議員午宴，鄭致辭時談及行政立法關係時強調，監督需要下苦功，最需要是堅持辯證思維，深知過猶不及，不及也是過；深知最好的批評，是有質疑有建議的。

民建聯主席李慧琼表示，這提醒議員，在愛國者治港下，議員在行使監督權時，既要敢於質詢、敢於問責，也要善於溝通、善於協調，提出建設性及具可行性的建議。

TOPick診症室
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

李慧琼會後見記者時表示，午宴期間與鄭雁雄討論多項對接國家的事情，包括香港電子支付錢包、回鄉證編號等。李慧琼向鄭雁雄表明，希望在政策銜接上，讓市民可以更好融入國家。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀則引述鄭雁雄提醒，世界有變局，香港越有發展機會。她又讚揚鄭雁雄說話非常貼地親切。對於鄭雁雄強調，行政立法關係互相制衡和配合，議員可以提出批評，葉劉淑儀認為，是對議員有很大的鼓勵。

實政圓桌議員田北辰會後表示，回顧自己從政多年來，除了批評之餘，亦會提出替代方案，惟不少聲音都指責他「唔識做」，是「壞孩子」，他今日聽完鄭雁雄發言後，覺得實政圓桌多年來並無行錯路。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄應邀下周五訪立法會　與議員午宴
15:34 2023/07/03
【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄應邀下周五訪立法會　與議員午宴
【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄︰世界有變數　香港有著數
15:42 2023/07/10
【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄︰世界有變數　香港有著數
【行政立法】鄭雁雄：立法會議員監督政府要深知過猶不及　不及也是過
今日 14:17
【行政立法】鄭雁雄：立法會議員監督政府要深知過猶不及　不及也是過

你可能感興趣

【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄應邀下周五訪立法會　與議員午宴
15:34 2023/07/03
【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄應邀下周五訪立法會　與議員午宴
【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄︰世界有變數　香港有著數
15:42 2023/07/10
【一國兩制】中聯辦主任鄭雁雄︰世界有變數　香港有著數
【行政立法】鄭雁雄：立法會議員監督政府要深知過猶不及　不及也是過
今日 14:17
【行政立法】鄭雁雄：立法會議員監督政府要深知過猶不及　不及也是過
政治 新民黨 民建聯 田北辰 回鄉證 中聯辦 李慧琼 香港 立法會 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
17:14 2023/07/13
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件
16:48 2023/07/13
【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件