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【網上學習】教大推小學英語網上學習平台　免費提供電子書及工作紙等

社會 16:49 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

教大推英語網上學習平台，讓小學生與卡通人物「葉仔」學英文。（教大提供圖片）

香港教育大學今日（14日）推出英語網上學習平台，為小學教師及學生提供免費學習資源，包括短片、電子課本、課程大綱以及工作紙等。

教大英語教育學系與夥伴學校共同開發的「與葉仔一同學習英語」學習平台，旨在為學生提供有趣生動的教材，讓他們在學校或家中都能愉快學習英語。有關教材已於5間本地小學試用，包括方樹福堂基金方樹泉小學、基督教聖約教會堅樂小學及荃灣公立何傳耀紀念小學等，期間教大團隊了解前線教師對有關教學資源的意見，並加以完善。

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是次推出的教材共分為6個單元，每一個單元涵蓋教育局制訂的小學英語課程內容，並透過「葉仔」及他妹妹Lina的生活及經驗教授相關知識，主題包括「我妹妹的生日」（My Sister’s Birthday）、「到葉叔叔的船上購物」（Shopping on Uncle Leaf’s Ship）、「到晴朗公園遊玩」（Let’s Go to Sunshine Park）、「準備好！製作『鬼口水』」（Making Slime: Getting the Things Ready）、「我們的新社區」（Our New Neighbourhood）以及 「疫情前後的生活」（Life Before and During COVID）。

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此外，團隊亦為每個單元製作了3款不同性質的影片。學生可透過「故事短片」，了解葉仔與Lina有關生活情節，令學生投入其中，從而加強他們對語言的理解。教材亦設有「活動短片」，讓學生從實踐中學習，透過活動加強學生對辭彙的認識，以及文句的理解。最後，學生可透過「音樂短片」，在輕鬆的氣氛下邊唱邊學英語，加深學習記憶及印象。

每個學習單元備有兩本電子課本，提供額外閱讀材料及線上活動，讓學生可以在學校或家中練習，提升語言技巧。平台亦為教師和家長提供教學指引以及課程大綱，並有網上練習可供學生作即時評估。

教大校長張仁良表示，計劃旨在多方面豐富學生的英語學習，透過滿足他們的好奇心及對趣味學習的追求，同時協助他們掌握英語學習的重點，前線教師亦可靈活地把有關教材融入校本課程，提升教學內容，家長則可運用當中的有趣練習，協助子女鞏固課堂所學。教大學術及首席副校長李子建說，英語教育工作者能交流經驗，並通過多元化的方式培養學生獨立及自主學習的能力。

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責任編輯：馮琪雅

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