【網上學習】教大推小學英語網上學習平台　免費提供電子書及工作紙等

▲ 教大推英語網上學習平台,讓小學生與卡通人物「葉仔」學英文。(教大提供圖片)

香港教育大學今日(14日)推出英語網上學習平台,為小學教師及學生提供免費學習資源,包括短片、電子課本、課程大綱以及工作紙等。

教大英語教育學系與夥伴學校共同開發的「與葉仔一同學習英語」學習平台,旨在為學生提供有趣生動的教材,讓他們在學校或家中都能愉快學習英語。有關教材已於5間本地小學試用,包括方樹福堂基金方樹泉小學、基督教聖約教會堅樂小學及荃灣公立何傳耀紀念小學等,期間教大團隊了解前線教師對有關教學資源的意見,並加以完善。

是次推出的教材共分為6個單元,每一個單元涵蓋教育局制訂的小學英語課程內容,並透過「葉仔」及他妹妹Lina的生活及經驗教授相關知識,主題包括「我妹妹的生日」(My Sister’s Birthday)、「到葉叔叔的船上購物」(Shopping on Uncle Leaf’s Ship)、「到晴朗公園遊玩」(Let’s Go to Sunshine Park)、「準備好!製作『鬼口水』」(Making Slime: Getting the Things Ready)、「我們的新社區」(Our New Neighbourhood)以及 「疫情前後的生活」(Life Before and During COVID)。

此外,團隊亦為每個單元製作了3款不同性質的影片。學生可透過「故事短片」,了解葉仔與Lina有關生活情節,令學生投入其中,從而加強他們對語言的理解。教材亦設有「活動短片」,讓學生從實踐中學習,透過活動加強學生對辭彙的認識,以及文句的理解。最後,學生可透過「音樂短片」,在輕鬆的氣氛下邊唱邊學英語,加深學習記憶及印象。

每個學習單元備有兩本電子課本,提供額外閱讀材料及線上活動,讓學生可以在學校或家中練習,提升語言技巧。平台亦為教師和家長提供教學指引以及課程大綱,並有網上練習可供學生作即時評估。

教大校長張仁良表示,計劃旨在多方面豐富學生的英語學習,透過滿足他們的好奇心及對趣味學習的追求,同時協助他們掌握英語學習的重點,前線教師亦可靈活地把有關教材融入校本課程,提升教學內容,家長則可運用當中的有趣練習,協助子女鞏固課堂所學。教大學術及首席副校長李子建說,英語教育工作者能交流經驗,並通過多元化的方式培養學生獨立及自主學習的能力。

責任編輯:馮琪雅