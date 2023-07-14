【家庭悲劇】單親媽媽患抑鬱症辭教職　照顧自閉兒逾20年殺害失敗自盡亡

▲ 一名單親媽媽患上抑鬱症，她欲殺害自閉兒不果，最終自殺亡。（iStock圖片，非當事人）

抑鬱症會令患者出現消極、傷感的情緒，甚至會將他們推上絕路。馬來西亞一名單親媽媽患上抑鬱症後辭去教職，她一直照顧患有自閉症的26歲兒子，日前欲殺害兒子不果，最終自殺亡。

最新影片︰

綜合馬來西亞傳媒報道，事發於本周三（12日）下午約3時，在馬六甲哥打叻沙瑪納花園一個住宅單位。警方接報到場，發現一名女子倒臥客廳死亡，列為猝死案件處理，相信她用刀刺自己肚腹後身亡。

死者為56歲的單親媽媽黃婉秋，育有兩名分別28歲和26歲的兒子，幼子患有自閉症。黃婉秋的妹妹黃晶晶向傳媒透露，姊姊患有抑鬱症，早前辭去幼稚園老師的工作。她與幼子同住，長子在外地工作，沒有住在家中。

疑欲與兒子同歸於盡

黃晶晶指事件發生後，到場時只見姊姊滿身鮮血倒臥在客廳中，當場證實死亡，身體已變得僵硬。而揭發案件的正是姊姊的26歲幼子，他當時致電外婆求救，表示媽媽要他吃下退燒藥睡覺，突然用刀刺向他的頸部。

幼子疑受驚，案發後一躲在房間裡，經家屬勸說才肯開門出來。他後來已被送往醫院接受治療。家屬指黃婉秋案發前變得沉默，也不願聽家人的勸告，懷疑她欲與幼子同歸於盡，殺害兒子失敗後自殺。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳