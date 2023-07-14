【食物安全】食安中心更新日本10都水產品管制　轉運產品不受影響

▲ 食安中心網頁說明將採取的日本食品進口管制新措施。（資料圖片）

繼政府日前宣布，一旦日本排放核廢水，香港將對日本進口食品採取進一步管制措施，食安中心發言人今日（14日）表示，已在食安中心網頁加入有關新措施的資訊和常見問答，讓食物業界加深了解，以便及早作好準備。

特區政府目前計劃，一旦日方開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。新措施生效後，現有的管制措施仍然會維持，兩者會同時實施。

如水產品並非源自受管制的都縣，純粹是經受管制的都縣轉運到香港，則仍然可以進口。例如原產自北海道或九州的水產品，即使是經東京的水產市場轉運至香港，都不會因為途經東京而被禁止進口。

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記者：黃穎津