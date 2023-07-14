【食用安全】婦人食隔夜餸後發燒肚痾　醫生揭做漏1件事致感染病菌

▲ 台灣一名婦人在吃了隔夜餸後患上急性腸胃炎，求醫後發現感染沙門氏菌。

不少人吃不完食物會放進雪櫃儲存，隔天再拿出來吃。不過近日台灣有醫生分享病例，指一名80歲婦人吃了隔夜餸之後出現發燒及嚴重腹瀉，前往求醫後發現感染沙門氏菌，結果需住院數日。醫生就指出，婦人之所以感染病菌，是因為吃隔夜餸時並未徹底加熱食物。

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綜合台媒報道，該名婦人在吃下隔夜餸後連續兩天發燒，並出現腹痛及嚴重腹瀉，全身虛脫。前往求醫後，抽血檢查發現白血球、發炎指數均高，電解質亦不平衡，種菌後發現感染沙門氏菌。台灣衛生福利部桃園醫院醫生陳世哲診斷婦人患上急性腸胃炎，為她吊鹽水補充腹瀉流失的體液，並注射抗生素治療；婦人住院數日後病情好轉，於是出院。

陳世哲表示，每逢夏天都會經常出現因進食受污染食物而患上急性腸胃炎的病患，常見症狀為持續嘔吐、腹瀉、腹痛等；雖然這些情況並不罕見，不過一旦出現脫水、無力、發燒、全身倦怠的話，就應盡快求醫。

患上急性腸胃炎會有甚麼後果？陳世哲說明，如果免疫力較差的人士如長者、兒童、孕婦及糖尿病患者等感染的是毒性較高的細菌，例如沙門氏菌，輕則可能引起傷寒，重則有機會出現腸穿孔、敗血性休克；而嚴重腹瀉可引發脫水，有機會出現電解質不平衡而導致抽筋、代謝性酸中毒、敗血症，嚴重者甚至會有生命危險。

那麼到底要如何防止食物受污染？陳世哲就提醒，很多民眾以為吃剩的食物放涼之後再放入雪櫃比較不會變質，但其實許多細菌都是在7度至60度之間最容易生長繁殖，因此放涼的時候變相已在默默培養細菌。

他強調，烹調好的食物與剩菜應該在2小時內使用保鮮紙包好，並放入雪櫃冷藏保存，因為雪櫃的溫度約為4度左右，能夠抑制細菌生長。而食用隔夜餸前需以至少70度將食物徹底加熱，才能有效殺死細菌。如果發現食物已有酸味，就必須丟棄，不能繼續食用。

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責任編輯：羅嘉欣